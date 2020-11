Coronavirus, positivo il sindaco di Ventotene Gerardo Santomauro: è in isolamento in casa

Il sindaco di Ventotene Gerardo Santomauro è risultato positivo al covid. Lo ha comunicato ufficialmente attraverso la pagina Facebook del Comune, specificando di essersi messo subito in isolamento domiciliare con la sua famiglia e di essersi sottoposto al tampone molecolare alla comparsa dei primi sintomi.

L'esito del tampone è arrivato nella giornata di oggi, 4 novembre. "Ho i sintomi dell’influenza e mi trovo in casa con la mia famiglia, in isolamento - ha spiegato - Ritengo corretto dare io stesso questa comunicazione, anche per rispetto di quelle persone che hanno avuto recenti contatti con me, pur ribadendo che ho sempre portato la mascherina e cercato di mantenere le giuste distanze. Colgo l'occasione per invitarvi nuovamente alla cautela, al distanziamento ed all’osservanza delle abituali regole di prudenza che sono consigliate. Non abbassate la guardia".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da quanto si apprende il sindaco si trova nella sua casa di Benevento e non aveva frequentato l'isola da alcune settimane. Ventotene resta dunque al momento l'unico territorio ancora covid free.