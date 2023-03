Dopo aver girato a cavallo tutta l'Italia una nuova avventura per Cristian con la sua Furia

Una nuova avventura, dopo aver percorso più di 5000 chilometri in 15 mesi effettuando l’intero perimetro della penisola italiana, attende ora il cavaliere Cristian Moroni e la sua cavalla Furia. Grazie all’associazione “Cristian e Furia ODV”, è partita da Roccasecca dei Volsci una nuova missione: organizzare cene solidali per aiutare realtà disagiate che incontreranno lungo il loro cammino, mentre percorrono il perimetro della Sardegna e della Sicilia.

L’idea è nata durante il primo viaggio, quando Cristian con la sua cavalla è partito senza fondi ed è stato supportato dalla solidarietà degli italiani, che hanno offerto a lui e Furia un riparo, cibo e acqua, generosità che gli ha consentito di portare a termine la sua missione. Oggi il cavaliere vuole ricambiare, aiutando chi è in difficoltà, con la collaborazione di cavalieri, associazioni e amministrazioni locali.

Il viaggio solidale di Cristian e Furia

La prima cena benefica si è svolta a Sezze con il supporto dell’associazione Butteri Monti Lepini Sezze presso il parco giochi “La Giungla dei Bimbi”. Presente l’Amministrazione comunale con il sindaco Lidano Lucidi, l’assessore alle politiche sociali, il presidente del Consiglio comunale e la Protezione Civile Città di Sezze Anvvfc. Il ricavato è stato devoluto in buoni spesa Conad alla Caritas, che a sua volta ha provveduto a distribuire alle famiglie in difficoltà del centro lepino. A Cisterna, con l’associazione Butteri di Cisterna, presso il Centro Equestre Ninfa della Famiglia Menossi, invece, i fondi raccolti sono stati donati alla Protezione Civile per il terremoto in Siria e Turchia. A rappresentare l’amministrazione comunale c’era l’assessore Emiliano Cerro. Gara di solidarietà anche nella capitale, presso il Roma River Ranch, sulle rive del Tevere; in questo caso il ricavato è stato devoluto al Roma River Ranch Asd, attivo nel recupero e nell’accoglienza di animali che provengono da situazioni di disagio e di maltrattamento per reinserirli in un contesto di amore e fiducia. A Ladispoli sono state le Asd Ladispoli Equitazione e Ag Horses Ardea ad accogliere Cristian e Furia; la serata di raccolta fondi si svolge stasera alle 20 presso il ristorante La Pineta in via Aurelia. Oltre alle associazioni, saranno presenti l’amministrazione comunale, la Protezione Civile la Caritas. Il ricavato sarà devoluto a quest’ultima. La quinta cena benefica organizzata dalla Cristian e Furia Odv, sarà a Tolfa, in collaborazione con l’assessore alle politiche sociali del Comune, Alessandro Tagliani, l’Università Agraria, l’associazione del Cavallo Tolfetano Aps e l’Asd Natura Cavallo di Tolfa; si svolgerà martedì 7 marzo presso il ristorante Trattoria da Maria in via del Forno ed il ricavato sarà devoluto alle famiglie in difficoltà del Comune di Tolfa. Poi sarà la volta di Civitavecchia, dove Cristian e Furia incontreranno i cavalieri dell’Asd Flc Centro Ippico di Fabio Cozzolino, prima di imbarcarsi alla volta della Sardegna, per percorrere il Cammino delle 100 Torri.

La “Cristian e Furia Odv"

In questi mesi di pausa il cavaliere ha fondato un’associazione di volontariato la “Cristian e Furia Odv", appunto, che sarà un santuario degli animali per accogliere ragazzi speciali, bambini con disabilità e famiglie, con cavalli salvati dal macello, cavalli anziani e cavalli scartati dagli ippodromi, randagi abbandonati, ma anche uccelli e rapaci feriti. Cristian Moroni è già stato nominato Socio onorario della Federazione Giubbe Verdi compagnia del Friuli Venezia Giulia, per collaborare per la salvaguardia dell'ambiente e della fauna sul territorio di Roccasecca dei Volsci e dei paesi limitrofi. Già ospite di numerose trasmissioni televisive in Rai, Mediaset e TV2000, documenta ogni percorso con video realizzati da solo, con uno smartphone.