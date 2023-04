I cittadini di sei comuni pontini senza acqua: nuova interruzione idrica per lavori

Senza acqua nel pomeriggio di oggi, giovedì 27 aprile, i cittadini di sei comuni della provincia di Latina. L’interruzione idrica, la terza in poche settimane, è stata annunciata nei gironi scorsi da Acqualatina e si è resa necessaria, spiega la stessa azienda, per “consentire urgenti e improcrastinabili lavori sulla condotta adduttrice proveniente dalla Centrale di Sardellane”. I comuni che restano senza acqua sono quelli di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina.

Acqualatina ha spiegato ancora che per effettuare i lavori sono previsti diversi cantieri dislocati in più punti lungo Migliara 46; l’interruzione idrica ha inizio a partire dalle 13 e il ripristino del servizio è previsto nella nottata.

Le zone interessate e le autobotti

Le zone interessate da questa nuova interruzione idrica sono:

- Latina: intero Comune (tranne Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo S. Maria, B.go Carso, B.go Podgora, Latina Scalo)

- Pontinia: intero Comune

- Sabaudia: intero Comune

- San Felice Circeo: zona bassa, zona mare, zona porto, Quarto Caldo e Borgo Montenero

- Sezze: via Migliara 46

- Terracina: Colle La Guardia 1 e 2, Via Mediana Vecchia, Via San Felice Circeo

Come sempre per i cittadini vengono messe a disposizioni delle autobotti in diverse zone dei comuni interessati dall’interruzione:

- Latina: piazza A. Celli (nei pressi del parcheggio dell’Asl) e largo Cavalli (zona Q5)

- Pontinia: piazza Kennedy

- San Felice Circeo: piazza IV Ottobre (B.go Montenero) e Via Sabaudia (presso piazzale commerciale)

- Sabaudia: piazza del Comune

Anticipata la chiusura delle scuole

Per evitare disagi alcune scuole a Latina dove è previsto il tempo prolungato, in assenza di una specifica ordinanza, in maniera autonoma hanno deciso di optare per una fine anticipata delle lezioni. Chiusura anticipata in alcuni istituti che è stata invece disposta con un’apposita ordinanza dal Comune di San Felice Circeo; le scuole interessante sono quella dell'Infanzia M. Zei e la primaria Cena.