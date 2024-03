"Educazione all’Antimafia”: gli studenti a lezione di legalità con Marzo Omizzolo

Una lezione speciale sul tema della legalità per i ragazzi della provincia di Latina. Mentre ci si avvicina all’importante data del 21 marzo, quando si celebra la Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, la Consulta Provinciale degli Studenti di Latina ha organizzato un importante conferenza dal titolo "Educazione all’Antimafia”.

L’evento c’è stato nella mattinata di ieri al liceo Grassi con il patrocinio della Provincia e ha visto la partecipazione di 300 ragazzi delle scuole pontine.

Attraverso i relatori, il sociologo Eurispes Marco Omizzolo, Giampiero Cioffredi di Libera Lazio, Filippo Vaccaro Presidente di "Primavera di legalità" e Alice Pettinari di "Studenti contro le mafie", l'incontro si è focalizzato sull'evoluzione del fenomeno mafioso e del caporalato nel nostro territorio, e su come il ruolo degli studenti sia fondamentale nel contrasto alla criminalità organizzata. “Le scuole sono istituzioni in cui la collettività e la collaborazione sono l'elemento cardine, in cui gli individui imparano cosa vuol dire stare nella società civile e cosa può danneggiarla” spiegano dalla Consulta.

La conferenza è inserita nel percorso che porterà moltissimi studenti e studentesse alla manifestazione del 21 marzo a Roma organizzata da Libera: associazioni, nomi e numeri contro le mafie in occasione appunto della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie.