Potenziamento della rete cardiologica all’ospedale di Fondi, il sindaco: “Una bellissima notizia”

?L?implementazione dell?offerta cardiologica, in un periodo difficilissimo per la sanità pontina e nazionale, è una bellissima notizia, e al contempo un?importante opportunità, per l'ospedale di Fondi, per la nostra città e per l'intero territorio?: con queste parole il sindaco Beniamino Maschietto l?annuncio da parte della direttrice generale della Asl di Latina Silvia Cavalli sul potenziamento della rete ospedaliera per la cura e la diagnosi precoce delle patologie cardiache al San Giovanni di Dio.

?Ringrazio la manager ? commenta il primo cittadino Beniamino Maschietto ? per la sensibilità dimostrata nel venire incontro, con questo progetto, alle tante problematiche rappresentate in particolare dai soggetti fragili. Il progetto, infatti, prevede anche l?assistenza domiciliare con dispositivi di ultima generazione e servizi all'avanguardia di telemedicina.

Colgo occasione - ha poi concluso il sindaco - per fare i migliori auguri di buon lavoro al professor Versaci, che guiderà il personale dedicato con professionalità e spirito di servizio nei confronti della vastissima utenza. Come ha giustamente sottolineato la dottoressa Cavalli nella nota, si tratta di ?una prima risposta ai bisogni di salute della popolazione?, bisogni di cui continuerò a farmi portavoce in tutte le opportune sedi?.