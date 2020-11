Morte di Gigi Proietti, Ponza si ferma: lutto cittadino sull’isola nel giorno dei funerali

Lutto cittadino anche a Ponza nel giorno dei funerali di Gigi Proietti. Il sindaco Francesco Ferraiuolo ha firmato oggi l'ordinanza.

Le esequie dell’artista romano, che era cittadino onorario dell’isola pontina e si è spento lo scorso 2 novembre nel giorno del suo 80esimo compleanno, saranno celebrate a Roma giovedì 5 novembre nella chiesa degli Artisti di piazza del Popolo, in forma privata e saranno trasmesse in diretta su Rai1.

Con la “scomparsa del celebre maestro ed artista - si legge nell’ordinanza firmata dal primo cittadino - Ponza perde un grande amico ed estimatore dell’isola”, nonché “una prestigiosa ed eminente persona” che la comunità "è stata vivamente onorata di avere tra i propri membri”. La morte dell’attore romano ha infatti portato dolore e sconcerto anche sull’isola di Ponza determinando “nella popolazione attonita un profondo e diffuso sentimento di cordoglio”.

“Interpretando i sentimenti dell’intera cittadinanza e ritenuto, pertanto, che in raccoglimento per la scomparsa del nostro illustre concittadino onorario sia doveroso dichiarare il lutto cittadino” si legge ancora nel testo dell’ordinanza. In segno di lutto, viene ordinato l’annullamento di ogni manifestazione pubblica e la sospensione di attività ludico ricreative per la giornata di domani, l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sul palazzo comunale, sugli edifici scolastici e su quelli pubblici. Tutti i cittadini, istituzioni pubbliche, organizzazioni sociali e culturali e titolari di attività di ogni genere sono invitati a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune.

"A te, caro amico, va il nostro ultimo saluto" scrivono su Facebook l'Amministrazione comunale e il sindaco Ferraiuolo.