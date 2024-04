Il fratello di Peppino Impastato, giornalista ucciso dalla mafia, incontra gli studenti

I giovani studenti dell’Istituto Comprensivo “Plinio il Vecchio” di Cisterna incontreranno Giovanni Impastato, fratello di Peppino, giornalista ucciso dalla mafia, nel pomeriggio di giovedì 4 aprile 2024. L'incontro, dal titolo “L’eredità di Peppino Impastato: promuovere la legalità attraverso il coraggio, l’impegno e la determinazione! Il coraggio di ribellarsi e combattere per affermare i valori della legalità, della giustizia e della libertà. Impegno, educazione, senso civico per un futuro migliore”, vedrà la partecipazione del fratello di Peppino, Giovanni Impastato, che dopo la morte del giovane, nel 1978, ha portato avanti la sua lotta, fondando anche la “Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato”.

Nel corso dell'incontro, fissato per le 16.30, prenderà parola anche la Garante dell’Infanzia e Adolescenza della Regione Lazio, la dottoressa Monica Sansoni. L’evento è stato voluto e curato dalla referente di Istituto del progetto “Generazioni connesse”, la professoressa Maria Teresa Suglia, ed è inserito all'interno del Patto Educativo di Comunità, promosso dal Comune e sottoscritto da tutti i dirigenti scolastici di Cisterna e dalle associazioni del terzo settore.

Soddisfazione per il progetto è stata espressa da Fabiola Pagnanelli, dirigente scolastica dell'Istituto di Cisterna: "La Legalità offre per i nostri giovani studenti e la comunità educante, una base per comprendere e promuovere la convivenza civile e il benessere collettivo. Pertanto i valori della legalità rappresentano un pilastro fondamentale per la costruzione di una società giusta e inclusiva, offrendo legittimità e obiettivi che possono servire da guida per i nostri allievi nel loro percorso di formazione e crescita civica".

Proprio nell'ottica della formazione degli studenti, "incontrare Giovanni Impastato, fratello di Peppino, rappresenta un’opportunità per riflettere sulle sfide e le conquiste nella lotta contro la criminalità organizzata e sulla necessità di promuovere la cultura della legalità a tutti i livelli della società. La testimonianza di Giovanni Impastato può aprire preziose prospettive e ispirare azioni concrete per rafforzare le istituzioni e coinvolgere tutti nella difesa e promozione dei valori democratici e della giustizia”.