Influenza e Covid 19, come stanno andando le campagne di vaccinazioni nel Lazio

Sono iniziate lo scorso 2 ottobre nella provincia di Latina e nel resto del Lazio le vaccinazioni per prevenire l’influenza e il Covid-19. Al termine dei primi 10 giorni di somministrazioni, la Regione Lazio ha voluto fare un primo bilancio delle due campagne che in totale - secondo i dati aggiornati alle 8 di venerdì 13 ottobre - hanno coinvolte circa 63mila cittadini.

In particolare, 62mila e 293 utenti hanno effettuato l’antinfluenzale (57.946 somministrato dai medici di medicina generale, 2.787 dai pediatri di libera scelta, 1.374 dai servizi aziendali e 186 presso le farmacie) e 687 dosi anti-Covid sono state somministrate agli operatori sanitari, rispettivamente 682 tramite i servizi aziendali e 4 attraverso i medici di medicina generale. Al momento, le prenotazioni sono 733 per il vaccino Covid-19 sul portale Salute Lazio.

La vaccinazione contro l’influenza è rivolta prevalentemente agli over 60, alle persone fragili e ai bambini fino ai 6 anni, mentre il oggi, 16 ottobre, inizia la seconda fase della campagna vaccinale anti Covid-19: la somministrazione delle dosi sarà assicurata per i cittadini con età superiore agli 80 anni e le persone fragili. Per questi ultimi, l’accesso sarà garantito grazie ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta. Per gli eventuali chiarimenti o per maggiori informazioni sulla campagna vaccinale anti-Covid, i cittadini possono contattare il numero verde 800118800, a cura di Ares 118. La prenotazione online può avvenire attraverso i punti di somministrazione vaccinale delle strutture sanitarie, con la piattaforma https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it oppure al numero di telefono 06.164.161.841, che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 e 30 alle 19 e 30 e il sabato dalle 7 e 30 alle 13.

La terza fase della vaccinazione anti Covid-19 entrerà nel vivo dal 30 ottobre, quando potranno vaccinarsi anche le altre fasce della popolazione. La somministrazione sarà possibile, poi, dal mese di novembre anche nelle farmacie di comunità, consigliandola ai familiari, ai conviventi e ai caregiver di persone con gravi fragilità.

“Pur non essendo la vaccinazione obbligatoria, la campagna anti Covid-19 - concludono dalla Regione Lazio - continuerà con la somministrazione del vaccino Comirnaty Omicron XBB 1.5. Si raccomanda una distanza di almeno 3 mesi dalla dose di vaccino più recente, qualora si rendesse necessaria un’anticipazione della somministrazione per valutazioni cliniche. Per quanta riguarda i bambini dai 6 mesi ai 4 anni, che non abbiano completato il ciclo primario anti Covid-19, saranno disponibili tre dosi: la seconda sarà somministrata a tre settimane dalla prima e la terza a otto settimane dalla precedente”.