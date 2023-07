Trasporto di merci e persone, in provincia autocarri e bus vecchi e inquinanti

La provincia di Latina ha un parco mezzi circolante – tra camion per il trasporto merci e autobus - piuttosto datato e prevalentemente composto da mezzi appartenenti alle categorie più inquinanti. Risulta bassa la percentuale di mezzi ad alimentazione alternativa; in particolare, è nulla quella degli autobus elettrici e ibridi. E’ quanto emerge dall’Osservatorio sui macro-trend del mercato dei veicoli pesanti per il trasporto di merci e persone, realizzato da Continental e giunto alla sua terza edizione. Lo studio fotografa lo stato del settore in Italia e nel Lazio nel 2022, dopo un 2021 caratterizzato da una significativa ripresa dalla crisi causata dal Covid-19, e prova a tracciare la direzione verso la quale questo comparto si sta dirigendo, attraverso l’analisi dei dati sulle immatricolazioni, i tipi di alimentazione, l’anzianità e la categoria euro .

Per quanto riguarda le immatricolazioni a Latina si registra un calo sia per gli autobus (-7,4%) che per gli autocarri (-3%). Sono 179 le nuove targhe rispetto alle 184 del 2021. Per quanto concerne l’alimentazione, nel 2022 la situazione nazionale del parco circolante per il settore del trasporto merci rimane pressoché invariata rispetto all’anno precedente. Il gasolio continua ad essere predominante seguito da benzina e metano. Tra le percentuali più basse in regione, Latina registra lo 0,1% di elettrici e lo 0,4% di ibridi. Alto il tasso di autocarri a gasolio che sfiorano il 93%.

Nella provincia di Latina, gli autobus elettrici e ibridi sono a quota 0. Più del 95% del parco è costituito da mezzi a gasolio: quasi un autobus su due è Euro 5 o 6

Nel comparto del trasporto merci nel 2022 gli Euro 0 superano il 18% così come le categorie Euro 0-2 mantengono delle quote piuttosto alte, raggiungendo il 38,5%. Con il 24,5%, le categorie Euro 5 ed Euro 6 restano invece al di sotto della media regionale.

In Italia, la percentuale di autobus appartenenti alle categorie Euro 5 ed Euro 6 rappresenta quasi la metà del parco, raggiungendo il 48% mentre la situazione nella provincia di Latina vede una percentuale di Euro 0-2 al 28,7%, percentuale ancora piuttosto alta e superiore alla media regionale. Allo stesso modo, le categorie Euro 5 e 6 raggiungono il 46%.

Nell’analisi per fasce di anzianità, nel 2022 il parco circolante di autocarri per il trasporto merci in Italia risulta decisamente agée, caratterizzato da una preponderanza di mezzi tra i 20 e i 30 anni: a Latina, gli autocarri recenti con meno di 10 anni, raggiungono il 21,5%, mentre più del 41% ha oltre 20 anni.

La situazione del segmento del trasporto persone non si discosta mo9lto dal quadro precedente. Nella provincia di Latina, il 21% di autobus ha meno di 5 anni, mentre il 29,5% ne ha più di 20, superando di 8 punti percentuale la media regionale.