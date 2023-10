Mancato accordo sindacale, la Uil Fpl scrive ai vertici Asl

La Uil Fpl di Latina scrive alla direttrice generale della Asl Silvia Cavalli, sottolineando come, nell'ultima riunione di contrattazione decentrata che si è tenuta nella giornata del 30 ottobre, non si è raggiunto l'accordo sindacale sul regolamento degli incarichi di funzione/professionali e l'accordo economico finanziario dell'anno 2023.

"La scrivente organizzazione sindacale - si legge nella lettera indirizzata ai vertici dell'azienda sanitaria - è seriamente preoccupata e non può sottacere, poiché a causa della non sottoscrizione da parte di alcune sigle sindacali si potrebbero compromettere alcune funzionalità dei servizi sanitari ospedalieri e territoriali, il diritto per l’attribuzione dell’art.19 Ccnl Dep (ex fascia economica) dal 01.01.2023 per 517 lavoratori aventi diritto, i quali perderebbero, per sempre, cospicue somme economiche, precisamente dalle 700 alle 1200 euro, in base all’area di appartenenza. A rischio anche il diritto a una progressione di carriera e valorizzazione professionale dei lavoratori in possesso degli specifici requisiti. Questa situazione - spiega ancora la Uil per voce del segretario generale Giancarlo Ferrara - potrebbe determinare un oggettivo pregiudizio alla funzionalità di alcuni servizi sanitari rivolti all’utenza e minare i principi sanciti dal vigente Ccnl in termini di valorizzazione economica e professionale del proprio personale".

La Uil Fpl dunque chiede alla Asl di attivare comunque e unilateralmente le procedure per l'attribuzione dell'articolo 19 Dep dal 1 gennaio 2023 per le attribuzioni degli incarichi professionali "al fine di garantire compiutamente - si legge ancora - lo svolgimento della funzione pubblica e i diritti contrattuali dei lavoratori dipendenti. L’azienda, l’utenza e i lavoratori non possono rimane in ostaggio rispetto a queste incomprensibili dinamiche".