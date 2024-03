Latina ricorda le vittime della pandemia e celebra l'Unità nazionale

Anche Latina celebra Giornata in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus, fatta coincidere con la Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera. La cerimonia si è svolta al teatro Ponchielli, alla presenza del prefetto Maurizio Falco, della sindaca Matilde Celentano, della direttrice generale della Asl Silvia Cavalli e del dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Alessandro Volta Gennaro Guarino, oltre che di tutte le autorità civili e militari, dei sindaci del territorio e dei vertici delle forze dell'ordine.

La manifestazione al Ponchielli si è aperta con le misiche dell'orchestra e del coro dell'Alessandro Volta, a cui sono seguiti i saluti delle autorità e l'intervento della direttrice Silvia Cavalli, che ha ricordato come la Asl sia stata sempre in prima linea nell'affrontare l'emergenza, in un periodo particolarmente difficile e delicato perché l'impatto della pandemia sulla popolazione è stato devastante. "In questa giornata dunque è giusto ricordare le vittime insieme a tutto il servizio sanitario nazionale", ha detto la direttrice generale dell'azienda sanitaria pontina che ha anche ricordato la professoressa Miriam Lichtner e il dottor Antonio Sabatucci, ai quali è stato riconosciuto il titolo di cavalieri al Merito della Repubblica proprio per il loro impegno senza sosta durante le fasi più difficili della pandemia.

"Sono i valori di cittadinanza e della positiva convivenza civile a fare da collante tra queste due importantissime giornate. L’Italia è stata la prima in Occidente a essere colpita dal Covid-19 - ha ricordato la sindaca Celentano - pagando un prezzo altissimo in termini di vite umane, tra cui quelle di molti professionisti sanitari e sociosanitari. Sono stati gli eroi di tutti noi. La pandemia, nella sua tragicità, ci ha insegnato molto, restituendo centralità alla tutela della salute, impegnando i Governi che in questi pochi anni si sono susseguiti a rendere più resiliente il Servizio Sanitario Nazionale e a superare le disuguaglianze nelle utenze e nel personale sanitario. La pandemia ci ha insegnato a resistere, a trovare la forza per riorganizzare la quotidianità con nuove modalità, impensabili fino a poco tempo prima. La capacità di adattamento al cambiamento è stata definita resilienza, anche negli strumenti finanziari come il cosiddetto Piano nazionale di ripresa e resilienza. Una resilienza possibile se supportata dall’unità nazionale, come dimostrato in sede europea".

La cerimonia si è poi conclusa con la consegna dei diplomi dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana" conferiti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Di seguito l'elenco delle persone insignite del titolo: