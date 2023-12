Un contest per umanizzare il pronto soccorso pediatrico: i bambini scelgono le immagini

Umanizzare il pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Goretti di Latina attraverso disegni che possano accogliere i più piccoli. La scelta però spetterà ai bambini, che attraverso un contest potranno scegliere le immagini di loro gusto. L'idea è proposta dall'associazione Alessia e i suoi angeli, che si era già occupata di rendere più colorati e accoglienti gli ambienti del centro vaccinale di piazzale Carturan.

L'iniziativa è stata presentata questa mattina, 7 dicembre, da presidente e vicepresidente dell'associazione, Alessandro Mastrogiovanni e Amelia Vitiello, dalla direttrice generale della Asl pontina Silvia Cavalli e dal professor Riccardo Lubrano, primario di Pediatria e Neonatologia del nosocomio di Latina. "Tempo fa l'associazione Alessia e i suoi angeli è venuta da me con questa idea - spiega la manager della Asl - quella di creare un ambiente immersivo per i bambini attraverso scenari da costruire nel pronto soccorso pediatrico. Il percorso verso l'umanizzazione delle cure se è importante per gli adulti diventa quanto mai necessario per i più piccoli. Sono tre gli scenari proposti e a scegliere il vincitore saranno i bambini. Subito fuori dal pronto soccorso, già nel corridoio, ci saranno quindi ad accoglierli personaggi e disegni rassicuranti. Questo momento di presentazione organizzato oggi ci serve dunque per arrivare ai bambini e alle loro famiglie attraverso un contest. Non posso che ringraziare l'associazione perché ci sono vicini da sempre. E li ringrazio questa volta anche per l'originalità. I tempi cambiano, noi dobbiamo avvicinare i più piccoli e dobbiamo dunque essere originali".

Alessandro Mastrogiovanni e la moglie Amelia Vitiello raccontano dunque questa idea. "Le famiglie ci hanno inondati di messaggi di apprezzamento per quanto già avevamo creato al centro per le vaccinazioni pediatriche - spiega il presidente - Così ci è venuto in mente di creare qualcosa di simile anche nel pronto soccorso pediatrico del Goretti, dando la possibilità ai ragazzi di votare lo scenario sulle nostre pagine social, di Facebook e Instagram. Arriveremo poi attraverso la nostra rete di contatti anche alle scuole e il 27 dicembre chiuderemo il sondaggio presentando poi i risultati, e quindi il progetto grafico vincitore, il giorno 29 dicembre quando organizzeremo uno spettacolo al D'Annunzio". "Ci è sembrato importante - aggiunge Amelia Vitiello - dare spazio ai bambini e lasciare a loro la scelta delle immagini secondo il loro gusto. L'obiettivo è creare uno spazio che magari possa ricordare loro l'asilo o la scuola o un ambiente di gioco. Ci piaceva renderli partecipi attraverso i canali social".

Tre le ambientazioni proposte: le mongolfiere, la giungla e un ambiente marino. Tutto sarà poi personalizzato per ciascuno dei locali del pronto soccorso. L'idea è poi quella di trovare una mascotte, sulla base dell'immagine scelta, che possa guidare i bambini nel loro luogo di cura.