"Ictus ischemico: guadagnare tempo per risparmiare neuroni": il convegno al Goretti

"Ictus ischemico: guadagnare tempo per risparmiare neuroni". E' questo il titolo del convegno organizzato dalla Asl pontina e in programma giovedì 12 ottobre, a partire dalle 10, presso l'aula magna della palazzina direzionale dell'ospedale Goretti, in via Scaravelli. Nel corso dell'incontro sarà anche consegnato il premio "Eso- Angels Awards al nosocomio di Latina come Centro Oro 2023, un riconoscimento internazionale per i risultati ottenuti nell'ambito della rete Stroke aziendale.

Il convegno si aprirà con i saluti della direttrice generale della Asl Silvia Cavalli per poi presentare lo Stroke team e la rete provinciale dell'ictus da parte della dottoressa Gabriella Monteforte. Infine, la consegna del premio e la condivisione dei risultati raggiunti, presentati dalla dottoressa Alessia Santori.

Nella seconda parte della mattinata si aprirà invece una tavola rotonda, moderata dal direttore sanitario aziendale Sergio Parrocchia, sulla terapia dell'ictus ischemico acuto. Medici ed esperti affronteranno i temi dell'inquadramento clinico, delle procedure interventistiche, della presa in carico da parte dell'ospedale di Latina e della gestione dei pazienti negli ospedali di Terracina e Formia.