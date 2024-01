Una nuova sala operatoria al Goretti per day surgery e chirurgia ambulatoriale

Una nuova sala operatoria dedicata agli interventi chirurgici Apa e in regime di day surgery. Questa mattina l'inaugurazione all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, alla presenza della direttrice generale della Asl Silvia Cavalli, del direttore sanitaria Sergio Parrocchia e del dottor Carmine Cosentino, direttore della Uoc di Rianimazione del Goretti.

Si tratta di una sala operatoria moderna e multifunzionale recuperata da una vecchia sala ormai dismessa e trasformata negli anni in magazzino. "Abbiamo recuperato questo locale utilizzando i fondi del Giubileo per il potenziamento dell'offerta sanitaria - ha spiegato la manager Cavalli - I lavori hanno richiesto un finanziamento di 250mila euro, a cui si aggiunge l'acquisto di tutte le tecnologie necessarie per ulteriori 140mila euro e degli arredi per 30mila euro. Il finanziamento complessivo ammonta a circa 424mila euro. Un investimento importante in termini finanziari, che la Regione Lazio ha messo a disposizione. Siamo soddisfatti perché possiamo ora potenziare l'offerta di prestazioni chirurgiche abbattendo la lista di attesa. Questo ospedale ha avuto infatti finora, per l'attività chirurgica, la disponibiltà di sole quattro sale operatorie. Questa quinta sala verrà dedicata prevalentemente alla day surgery e all'apa, chirurgia ambulatoriale, ma consentirà di operare anche pazienti complessi. Riteniamo che essendo una chirurgia a veloce ciclo di utilizzo potrà effettivamente portare un incremento di attività dando risposte ai cittadini che, avendo bisogno di una chirurgia minore, erano costretti a lunghe attese in questo ospedale". La direttrice della Asl stima che si potrà raggiungere il 20% in più di attività grazie a questa nuova struttura, che viene ufficialmente inaugurata oggi e che entrerà in funzione con i primi due interventi già nel corso della prossima settimana.

All'interno dei due locali ristrutturati al quarto piano del nosocomio la sala risveglio e la vera e propria sala operatoria, dotata di tutto l'equipaggiamento necessario e certificata anche per chirurgia maggiore in caso di necessità.

Accanto ai vertici della Asl, sono intervenuti i rappresentanti pontini in Regione, l'assessore Giuseppe Schiboni e l'assessore Sambucci e i consiglieri Enrico Tiero, Vittorio Sambucci e Salvatore La Penna, insieme al vicesindaco di Latina Massimiliano Carnevale.