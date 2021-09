Primo giorno di scuola: il sindaco incontra gli studenti di via Po e Borgo Podgora

Primo giorno di scuola per tutti gli studenti della provincia e del capoluogo pontino. Il primo cittadino di Latina Damiano Coletta non ha voluto far mancare agli alunni il suo supporto e il suo augurio e questa mattina si recato per un saluto nei due plessi di via Po e Borgo Podgora, dove ha incontrato gli studenti e i loro docenti.

"Il primo giorno di scuola - ha commentato - è sempre un'emzione, un momento speciale. Questa mattina sono andato a fare un saluto nei plessi di via Po e di Borgo Podgora e ho visto negli occhi di studenti e studentesse la gioia di poter tornare in classe. A loro, alle famiglie e a tutti gli operatori della scuola va il mio più sincero augurio di un sereno anno scolastico".