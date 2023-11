Fertilità, al Goretti riparte la procreazione assistita di II livello

Riprenderanno da dicembre presso la UOS di Fisiopatologia della riproduzione e PMA afferente alla UOC di Ostetricia e ginecologia dell’ospedale S. Maria Goretti di Latina le attività di Procreazione medicalmente assistita (PMA) di II° livello. Presso il Centro, già operativo da anni per la diagnosi e la terapia della coppia infertile e per le tecniche della procreazione assistita di I° livello (inseminazione intrauterina), sarà possibile effettuare anche le tecniche di II° livello in accordo con la normativa vigente e le linee guida internazionali quali:

- fecondazione in Vitro / Embrio Transfer FIVET;

- iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo ICSI;

- crioconservazione di gameti e di embrioni.

Il Centro è altresì inserito dal 2005 nel Registro Nazionale della PMA dell’Istituto Superiore di Sanità con codice identificativo 120041. Si accede telefonando al numero 069939 (CUP regionale) con ricetta del medico curante con la dicitura “visita ginecologica per sterilità” e “visita andrologica per sterilità”. Per tutte le altre informazioni è possibile contattare il Centro al numero 07736553743 dalle ore 8.30 alle 14.