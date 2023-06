Sicurezza e badge di cantiere, protocollo con l'Ance congelato in Provincia: la preoccupazione dei sindacati

Con decreto del presidente della Provincia Gerardo Stefanelli il protocollo d'intesa sottoscritto dall'ente con Ance, per disciplinare le varie misure sulla sicurezza sul lavoro e per introdurre il "badge di cantiere", è stato congelato. Sul caso intervengono i sindacati Fillea Cgil di Frosinone e Latina, Filca Cisl e Feneal Uil, con i rispettivi segretari Alessio Faustini, Paolo Masciarelli e Massimo Purificato.

I sindacati esprimono forte preoccupazione. "La decisione è arrivata dopo che nel mese di aprile 2023 le associazioni datoriali Confapi Aniem Lazio, Confapi Latina e Impresa - spiegano i segretari - hanno lamentato una discriminazione nei loro confronti sia per il mancato coinvolgimento nella fase propedeutica all’intesa sia nella fase dell’aggiudicazione a favore di un loro iscritto con relativa richiesta di parere all’Anac e Agcom. Ribadiamo che in un periodo di concentrazione di risorse ingenti sul territorio per via dei fondi del Pnrr, laddove l’edilizia rappresenta da sempre un volano per l’economia territoriale, poter governare i processi e prevenire alcuni fattori di rischio che possono distorcere concetti quali legalità, trasparenza e rispetto delle regole, per noi associazioni sindacali scriventi rappresenta una importante opportunità per elevare la qualità delle opere e la qualità delle condizioni di lavoro per gli operai da noi rappresentati".

"A nulla è valsa la successiva riunione, con finalità inclusive, che si è svolta il 23 maggio presso la sede della Provincia dove le associazioni datoriali hanno ribadito con forza la loro contrarietà al “badge di cantiere” e quindi un secco no all’adesione al protocollo così come concepito e per i quali era stata anche proposta in maniera gratuita la possibilità di utilizzo della piattaforma del Badge di cantiere conservando la libertà associativa a tutti i sistemi bilaterali di rappresentanza - continuano i sindacati - Un protocollo che nasce da una prima intesa in prefettura e di seguito ha visto le adesioni di forze dell’ordine, di Asl Inail, Inps e Agenzia dell’Entrate. Si rischia di vanificare un percorso che parte da maggio del 2022, con la sottoscrizione di un Ccpl territoriale che ha introdotto importanti novità per la tutela di lavoratori e delle imprese sane. L’obiettivo delle parti sociali provinciali è quello di garantire un lavoro di qualità, con una formazione certa e certificata dai nostri Enti Bilaterali di settore, evitare la concorrenza sleale tra imprese e scongiurare soprattutto che si possano verificare fenomeni di mancata trasparenza nei cantieri edili, riscontrata recentemente dalle autorità ispettive nei cantieri della nostra provincia come riportato anche negli ultimi episodi di cronaca sul nostro territorio. Auspichiamo pertanto che l’Anac e l’Agcom in tempi brevi possano dare un parere non ostativo al protocollo e di conseguenza dare seguito a quanto sottoscritto con la Provincia di Latina unitamente alle organizzazioni sindacali di categoria e l’Ance di Latina, auspichiamo inoltre che gli strumenti di forte innovazione introdotti dal presente protocollo possano diventare patrimonio comune non solo del sistema edile industriale, ma anche della piccola e media industria e dell'artigianato. Sarebbe paradossale in questa fase di forte espansione del settore non applicare uno strumento quale il badge di cantiere, che rafforza la legalità, i diritti dei lavoratori, la sicurezza e dà la giusta evidenza alle imprese sane e al lavoro di qualità".