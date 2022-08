La provincia di Latina la meno anziana nel Lazio, Sermoneta tra i territori più giovani

Con una popolazione residente di 565.840 abitanti e un’età media di 45,2 anni, la provincia di Latina è la meno anziana del Lazio e a livello comunale Sermoneta invece occupa il quarto posto della classifica tra i dieci territori più giovani della regione. Questa quanto emerge dal dossier “Dinamiche demografiche e condizione economico sociale degli anziani” che la Uil del Lazio e l’Eures hanno realizzato con l’obiettivo di quantificare il declino demografico e l’invecchiamento della popolazione regionale.

Secondo il report, in tutto il Lazio sono oltre 1 milione e 300mila gli over 64enni, pari al 22,9% della popolazione residente; oltre 200mila hanno un’età superiore a 84 anni, sono cioè “grandi anziani” bisognosi di assistenza e integrazione sociale. Tornando nei confini provinciali, sebbene nel 2020 l’indice di natalità sia stato il più alto tra le province laziali (7,0 nati per mille abitanti), quello di mortalità è stato del 10,2 per mille. “Numeri che impongono una riflessione, perché di questo passo anche i nostri borghi, come sta già avvenendo in altre aree del Lazio, sono a rischio spopolamento - commenta Luigi Garullo, segretario generale della Uil di Latina –. E ciò si verificherà perché il ricambio generazionale si sta pericolosamente azzerando”.

Attualmente il 22,3% della popolazione pontina (quasi 126mila persone) ha più di 64 anni, mentre sono circa 18mila gli over 85. Mentre nell’isola felice di Sermoneta, i 10mila residenti hanno mediamente 42,5 anni.

“Pensando alla fascia di popolazione più anziana – spiega il Segretario Garullo – è inevitabile affrontare il tema sociosanitario e il carico che la crescita della popolazione vulnerabile comporta. Non a caso i ricoverati over 64 nella regione rappresentano il 50,3% del totale (192.819 su 383.032, in valori assoluti), nel nostro territorio la percentuale si assesta al 50 per cento, in termini assoluti significa che lo scorso anno i ricoverati over 64 sono stati 19.159”.

Dal tema sociosanitario si passa a quello pensionistico. E’ stato di 103.971 il numero complessivo degli assegni pensionistici (vecchiaia, invalidità e pensioni sociali) erogati durante il 2021 a Latina e provincia con un importo medio mensile 1.160 euro. “Stiamo parlando della media più bassa tra tutti i territori laziali – conclude l’esponente sindacale – A Frosinone il dato medio si attesta a 1.255 euro, a Rieti a 1221, a Roma 1.525, a Viterbo 1.189”.