Stipendi a rischio all'Icot, Confail: "Non è tollerabile che a pagare siano i lavoratori"

Interviene anche il sundacato Confail sul caso del ritardo dei pagamenti della Asl all'Icot che sta mettendo a rischio il pagamento degli stipendi di circa 700 dipendenti.

"Al di la delle responsabilità dirette delle aziende coinvolte, che sono importanti e decisive - spiega in una nota la segreteria provinciale della Confail - va sottolineato che a pagare sono esclusivamente i più deboli, ovvero coloro che prestano la loro opera come salariati e tutti coloro che afferiscono al servizio sanitario perché bisognosi di cure, di esami diagnostici, di riabilitazioni, di diagnosi e di assistenza medica in generale. E’ inaccettabile che per questioni tra potentati di vario genere, tra istituzioni di alto livello e aziende private di spessore nazionale, sia utilizzata la precarietà umana come terreno di scontro.

La precarietà di chi ha necessità dello stipendio ogni mese per ottemperare ai suoi obblighi familiari e di cittadinanza e la precarietà di chi si rivolge al servizio sanitario".

Il sindacato ribadisce la necessità di avere una sanità all'altezza dei bisogni della popolazione. "Insieme alla solidarietà verso i lavoratori e verso tutte le persone che necessitano di vedere accolta la loro domanda di buona sanità - aggiunge la segreteria - denunciamo che non è tollerabile questo scontro sulle spalle delle persone in difficoltà ed in condizione di minorata difesa. Siamo pronti ad offrire il nostro contributo attivo, la difesa dei diritti degli ultimi è al primo posto nelle nostre priorità".