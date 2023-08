Bagnante passeggia sulla spiaggia e trova un'anfora antica

Ha scoperto un'anfora antica mentre passeggiava sul lungomare di Latina. Un bagnante ha poi segnalato la cosa al bagnino e l'anfora è stata consegnata alla guardia costiera. E' accaduto nei giorni scorsi al lido.

L'uomo ha immediatamente allertato il bagnino più vicino in una delle spiagge libere del litorale del capoluogo, sul lato sinistro. L'anfora è stata dunque messa in sicurezza prima di contattare l'ufficio marittimo della Guardia Costiera. La notizia è stata riportata dall'edizione locale de Il Messaggero. A prendere in carico il reperto è stato il comandante Samuel Sasso, al quale è stato consegnato dai responsabili della Cooperativa Blue Work Service direttamente nel suo ufficio.

Dai primi riscontri potrebbe trattarsi del collo di un'anfora Dressel 2-4, apparentemente risalente a un periodo tra il I e il II secolo a.C. Il reperto, perfettamente ben conservato, risalirebbe dunque all'epoca romana, arrivata sulla spiaggia pontina probabilmente trasportata dalle correnti e dalle mareggiate dei giorni scorsi.