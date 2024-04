Boom di visitatori per l’evento Regioni d’Europa – Mercati internazionali

Un vero assalto” quello dei visitatori nel giorno di apertura dello Street Food Regioni d'Europa- Mercati internazionali, organizzata da Fiva Confcommercio. Gli stand allestit tra Piazza del Quadrato e viale Italia hanno lavorato fino a tarda sera presentando le loro eccellenze di cibo di strada e prodotti di artigianato.

Fra gli espositori internazionali, grande successo è stato registrato dalla delegazione spagnola. “Siamo davvero contenti dell’accoglienza di Latina. La nostra

paella di marisco ieri ha ricevuto i complimenti da tutti e questo ci rende orgogliosi”. Queste le parole, in un timido italiano, di Juan Solbas che è arrivato a Latina direttamente dalla Spagna per presentare la sua specialità. “Ci aspettano altri due giorni – ha aggiungo Solbas – di intenso lavoro che faremo con enorme piacere per offrire il migliore prodotto possibile. Curiamo la nostra paella, con ricetta ed ingredienti selezionati ed originali. Grazie a tutti quelli che verranno a trovarci a Latina da tutta la regione. Vi raccomandiamo anche di assaggiare la nostra sangria, non ve ne pentirete”.

Spagna protagonista, ma insieme ad altre delegazioni, visitate ieri anche dalla sindaca Matilde Celentano che ha passeggiato per gli stand, orgogliosa che Latina sia stata inserita tra le tappe di questo circuito con operatori internazionali. Roberto Delle Fontane, presidente Fiva Latina ha ringraziato l'amministrazione e anche tutti i cittadini che da venerdi mattina hanno invaso la manifestazione, oltre al presidente nazionale di Fiva, Giacomo Errico, "che ha creduto nella tappa di Latina".

L'evento si concluderà nella serata di domenica 14 aprile.