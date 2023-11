Parte il servizio di pulizia dei portici del centro storico

E' partito ieri mattina, giovedì 2 novembre, il servizio di pulizia e lavaggio con macchina lavasciuga di tutti i porticati del centrostorico di Latina, da Piazza del Popolo a Piazza della Libertà e lungo Corso della Repubblica. Ne ha dato comunicazione l'azienda speciale Abc. Dopo l’intervento preparatorio della scorsa settimana con le prime operazioni di pulizia, la macchina lavasciuga dotata di un sistema di spazzole rotanti effettua un lavaggio più profondo e meticoloso delle superfici, lasciandole pulite e asciutte.

Si tratta di un servizio che sarà effettuato tre volte alla settimana, dalle 5 alle 9, prima dell'orario di apertura dei negozi. E' stato studiato per assicurare una manutenzione costante per garantire un ambiente sicuro e accogliente per i cittadini e i visitatori. Il servizio sarà effettuato tre volte a settimana dalle ore 5:00 alle ore 9:00, prima dell’orario di apertura delle attività commerciali. Una pianificazione studiata per assicurare una manutenzione costante ed efficiente con l’obiettivo di garantire un ambiente sicuro e accogliente per i cittadini e i visitatori.

“E' una delle operazioni che segnano il primo cambio di passo per una gestione più efficiente del servizio di igiene urbana affidato all’azienda speciale del Comune” spiegano la sindaca Matilde Celentano e l’assessore comunale all’Ambiente Franco Addonizio. “Alla pulizia dei portici del centro storico, per il quale sabato scorso era stato effettuato un intervento preparatorio volto a rimuovere le macchie di sporco più ostinate, seguirà nel corso del nuovo anno - aggiungono - l’introduzione nel primo anello di circonvallazione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti con l’utilizzo di cassonetti intelligenti”.