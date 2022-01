Personale ospedaliero senza tamponi, il sindacato Clas chiede l'intervento del prefetto e della Asl

Niente tampone anti Covid per le figure professionali extra sanitarie degli ospedali della provincia di Latina che lavorano a stretto contatto con pazienti e personale sanitario. Parliamo ad esempio di portantini o addetti ai servizi di pulizia e sanificazione o ancora di addetti alla mensa. La denuncia arriva dal sindacato Clas di Latina, che chiede un intervento urgente al prefetto Maurizio Falco, all'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato e alla direttrice generale della Asl Silvia Cavalli.

"Questi lavoratori - spiega il sindacato in una nota - devono provvedere autonomamente effettuare tamponi a proprie spese per monitorare eventuali contagi ed evitare a loro volta di contagiare le proprie famiglie e i colleghi di lavoro, nonché le persone che con loro entrano in contatto nelle strutture. Un'nomalia questa, che si riscontra solo nella Asl di Latina, mentre nelle altre province anche al personale non sanitario è garantito il monitoraggio attraverso tamponi periodici forniti dalle stesse strutture ospedaliere.Per tutto questo personale nella Asl di Latina, diversamente da quanto avviene in Asl di territori limitrofi, non è previsto alcuno screening mezzo tamponi – prosegue Simona Rossi Querin, segretaria nazionale del Clas - Abbiamo provveduto a denunciare tale illegittimità alla Regione Lazio e alla direzione generale della Asl di Latina il 29 dicembre, ma a tutt’oggi siamo senza risposta, dopo aver ricevuto denuncia da parte delle maestranze di una moltitudine di contagi che gli operatori stanno subendo sul posto di lavoro".



"Gli addetti ai servizi - conclude - stanno garantendo da sempre l’agibilità dei presidi ospedalieri e tutti i servizi essenziali “non sanitari” svolti all’interno di queste strutture, operando parallelamente al fondamentale ed encomiabile servizio prestato dal personale medico ed infermieristico. Per questo motivo non possono essere considerati degli invisibili. Per quanto sopra, per un principio di equiparazione sociale, di sicurezza dei lavoratori e delle strutture, chiediamo che a tutto il personale dei servizi vengano effettuati controlli periodici, così come già previsto per tutto il personale sanitario e socio sanitario”.