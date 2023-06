Maturità, al via la seconda prova per 5mila studenti pontini. Tutte le tracce

Dopo la prima prova scritta di Italiano nella giornata di ieri, per circa 5mila studenti pontini è la volta oggi della seconda prova scritta, quella d'indirizzo:latino al liceo Classico, matematica allo Scientifico, al liceo Linguistico sulla prima lingua e cultura straniera. Negli istituti professionali di nuovo ordinamento invece la prova verte su competenze e nuclei tematici fondamentali di indirizzo e non su discipline.

Come per la prova scritta di ieri il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato alle 8:30 la chiave per aprire i plichi telematici con le tracce. Il secondo scritto, come il primo, ha carattere nazionale, si svolge in contemporanea in tutti gli istituti e ha una durata variabile a seconda dell'indirizzo: 6 ore al Classico, 4-6 ore per Scientifico e Linguistico, 3 giorni per 6 ore al giorno all'Artistico. La seconda prova scritta suppletiva si svolge il 6 luglio 2023 e prosegue nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali la prova si svolge in più giorni.

In tutta Italia sono quest'anno 536.008 gli studenti alle prese con l'esame di Maturità, per un totale 27.895 classi. La ripartizione dei candidati per tipologia di percorso di studio è Licei 267.758; Istituti Tecnici 173.892; Istituti Professionali 94.358.

Versione Latino Seneca al Classico: "Chi è saggio non teme il volgo"

- Seneca per la versione di latino. E' un brano di Seneca che si rivolge all'amico Lucilio (l'estratto è proprio dalle "Lettere morali a Lucilio") quello uscito per la seconda prova della maturità al liceo classico. Poteva andare molto, molto peggio ai maturandi 2023: frasi brevi, spesso chiuse nel giro di poche parole, non l'autore più arduo da affrontare in linea di massima. Seneca è l'autore più di frequente, dal dopoguerra a oggi, alla maturità quando la materia della seconda prova è la traduzione dalla lingua latina.

"Chi è saggio non teme il volgo": cercare il favore della folla non porta felicità ma alla rovina. Seneca mostra all'amico Lucilio come i precetti della filosofia possano guidare alla virtù in mezzo ai falsi valori.

Al maturando, oltre alla traduzione, nella seconda parte del compito è chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, un approfondimento e riflessioni personali sul tema. La durata massima della prova è di 6 ore.

Seconda prova matematica maturità 2023: la traccia

- Per quanto riguarda la prova di matematica allo scientifico, i due problemi richiedono entrambi lo studio di una funzione. Si tratta di problemi dall'approccio classico, senza riferimenti a casi reali, come invece accadde nel 2017 con la ormai celebre ''ruota quadrata''. Per quanto riguarda gli 8 quesiti della prova di matematica del liceo scientifico, diversi di questi riguardano l'analisi matematica - dall'applicazione del Teorema di Rolle allo studio degli zeri di una funzione - combinati con alcuni di geometria (es, dimostrazioni su triangoli e parallelepipedi) e di geometria analitica. Poi un quesito sul calcolo delle probabilità, inerente un dado truccato.

Seconda prova maturità 2023: tutte le materie scuola per scuola

Ogni indirizzo di studio affronta tracce diverse in base alle materie d'indirizzo specifiche. Per gli studenti del liceo scientifico un grande classico, c'è la prova di matematica, per quelli del classico latino e non greco. A fine gennaio il ministero ha comunicato le materie. Eccole, scuola per scuola:

Liceo classico, materie seconda prova: latino

Liceo scientifico, materie seconda prova: matematica, anche per l'opzione Scienze applicate e la sezione indirizzo sportivo.

Liceo scienze umane: scienze umane

Liceo linguistico: lingua straniera 1

Liceo Musicale: Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale

Liceo Coreutico: tecniche della danza

Liceo Artistico: discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi.

Le materie della seconda prova della maturità 2023 agli istituti tecnici:

Amministrazione Finanza e Marketing AFM, materia seconda prova : economia aziendale

Relazioni internazionali per il marketing: economia aziendale e geopolitica

Costruzioni ambiente e territorio: progettazione, costruzioni e impianti

Meccanica, meccatronica, energia: disegno ,progettazione e organizzazione industriale

Informatica e telecomunicazioni: progettazione, costruzioni e impianti

Grafica e comunicazione: progettazione multimediale

Agrario: produzioni vegetali

Turistico: discipline turistiche e aziendali

Trasporti e logistica: navigazione struttura costruzione mezzo

Sistema moda: ideazione e progettazione

Elettronica ed elettrotecnica: elettrotecnica ed elettronica

Le materie della seconda prova della maturità 2023 agli istituti professionali: