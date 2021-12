V-Day pediatrico: all'ospedale Goretti saranno vaccinati i primi 30 bambini

Parte oggi, mercoledì 15 dicembre, in tutto il Lazio e anche nella provincia di Latina la campagna vaccinale anti covid rivolta ai bambini nella fascia di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Il reclutamento per la giornata del V-Day è stato curato dai pediatri dando priorità, in questa prima fase, alle categorie più fragili.

A partire dalle 15, presso il reparto di Pediatria e Neonatologia dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina inizieranno le somministrazioni ai primi 30 bambini, in un ambiente che è stato allestito e organizzato in modo da rispondere ai bisogni emotivi dei più piccoli. Dai giorni successivi poi entreranno in funzione anche gli altri due hub del territorio, presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi e il Dono Svizzero di Formia.

Le dosi arriveranno poi ai pediatri di libera scelta della provincia pontina che hanno aderito alla campagna vaccinale e che si metteranno a disposizione per effettuare le vaccinazioni ai propri assistiti che decideranno di aderire.

Durante il V-Day pediatrico in programma oggi saranno operativi in tutto il Lazio l'istituto Spallanzani di Roma, il museo Explora di Roma, il Nuovo Regina Margherita, il Santa Caterina delle Rose, gli ospedali Policlinico Umberto I, Sant’Andrea, ospedale dei Castelli, Civitavecchia, Spaziani di Frosinone, Goretti di Latina, De Lellis di Rieti il consultorio famigliare di Viterbo.