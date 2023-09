Al camping Rio Martino il Premio “Lido Green” edizione 2023

E' stato il camping Rio Martino ad aggiudicarsi il Premio Lido Green edizione 2023, promosso dall’Azienda per i Beni Comuni in collaborazione con il Comune di Latina. Sul podio anche il Nolivè che ha conquistato il secondo posto, seguito dal lido Amarylli al terzo. Questa mattina, mercoledì 27 settembre, la cerimonia di premiazione all'Hotel Miramare, risultato vincitore della passata edizione, alla presenza della sindaca Matilde Celentano, dell'assessore all'Ambiente Franco Addonizio e dell'assessore alle Politiche del mare Gianluca Di Cocco, per Abc del presidente Gustavo Giorgi e del direttore generale Silvio Ascoli insieme agli ispettori ambientali Gioia Manduzio e Filippo Serra, che hanno monitorato le attività per l’intera durata della stagione balneare.

L'iniziativa è arrivata ora alla sua terza edizione e ha l'obiettivo di valorizzare e sostenere l'impegno dei titolari degli stabilimenti balneari e dei chioschi del lido che, nel corso della stagione, hanno privilegiato la sostenibilità e il basso impatto ambientale mettendo a punto alcune strategie green. “E' un onore partecipare a questa premiazione che dà riconoscimento alle realtà che si sono distinte nell’economia sostenibile - ha esordito la sindaca Celentano - E lo è ancora di più consegnare il primo premio del concorso Lido Green al camping Rio Martino e precisamente alla signora Ines Oppini di 85 anni. La sua età dimostra che la sensibilità verso le materie ambientali, l’eco-sostenibilità e l’economia circolare non ha età. La signora non può che essere di esempio per tutti i cittadini di Latina".

"Siamo felici di osservare un’attenzione crescente alla sostenibilità ambientale da parte degli operatori del lungomare – afferma anche il presidente di Abc Gustavo Giorgi – Sono sempre più numerosi i chioschi e gli stabilimenti che attuano comportamenti virtuosi, come l’uso di oggetti realizzati con materiali biodegradabili, la riduzione e in alcuni casi eliminazione della plastica e ad una differenziazione puntuale e attenta dei rifiuti. Il Premio rientra nella campagna di sensibilizzazione che in questi anni Abc ha avviato sul litorale per promuovere una cultura della sostenibilità e sviluppare una nuova consapevolezza ecologica per la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema marino. Da quest’anno, inoltre, sul litorale abbiamo attivato il porta a porta: siamo soddisfatti per come i gestori dei locali e i cittadini hanno risposto con fattiva collaborazione e interesse".

Gli assessori Addonizio e Di Cocco hanno poi attribuito cinque menzioni speciali ad altrettante realtà che si sono distinte per buone pratiche ambientali, in particolare a Bbq, Aeronautica Militare, Blanco, Il Tarantino e Family Park Vasco De Gama gestito dalla cooperativa Il Quadrifoglio. Addonizio ha ringraziato gli ispettori ambientali non solo per il lavoro svolto sul lungomarema anche per quanto stanno facendo in tutte le altre zone di Latina, mentre l’assessore Di Cocco ha ringraziato gli operatori ecologici di Abcche sono in prima linea per la cura della città e gli operatori economici del lungomare di Latina che si sono impegnati nella raccolta differenziata porta a porta.