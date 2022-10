Ospedale di Latina, chiuso per lavori il centro cottura del Santa Maria Goretti

E’ stato chiuso per una serie di lavori il centro cottura dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. A darne comunicazione oggi la direzione strategica della Asl pontina la quale fa sapere che la chiusura si è resa necessaria per poter “consentire l’esecuzione di una serie di attività necessarie al miglioramento funzionale, della qualità e sicurezza del servizio, che verranno quota parte eseguiti anche dall’attuale fornitore, secondo il capitolato di gara e l’offerta tecnica presentata”.

Le attività da eseguire comprenderanno lavori ed interventi di manutenzione ordinaria e, se necessario, straordinaria su attrezzature e serviranno, aggiungono dall'Azienda sanitaria locale, “a poter garantire adeguati standard igienico sanitari e migliori livelli qualitativi dei pasti”. Nel periodo di chiusura i pasti verranno predisposti presso il centro cottura degli ospedali di Terracina e di Pomezia.

Gli interventi rientrano “nella più ampia strategia, già in atto da tempo, di miglioramento delle sicurezza e qualità dell'assistenza e della umanizzazione e funzionalità della struttura, che ha riguardato - aggiunge la Asl di Latina - in primis la sicurezza antincendio e la ristrutturazione e messa a norma di numerosi reparti e servizi, che è tutt'ora in corso, ma anche la prevenzione e il controllo delle infezioni, in particolare correlate all'ambiente esterno ed alle strutture, mediante il rinnovato servizio di controllo dei volatili, l'aggiornamento del piano ed attività di controllo della legionellosi e prossimamente l'estensione a tutte le sale operatorie del monitoraggio microbiologico ambientale. Più in generale - conclude la nota dell’Azienda -, con il nuovo atto aziendale, è stata istituita una struttura complessa deputata alla gestione e al controllo di tutti i servizi appaltati al fine di conseguire migliori standard erogativi e strumenti di controllo sempre più efficaci”.