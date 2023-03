La dea bendata bacia il Lazio: vinti quasi 80mila euro. Fa festa anche la provincia di Latina

Sorride la regione Lazio che negli ultimi concorsi del Lotto e del 10eLotto si è portata a casa quasi 80mila euro con diverse giocate. E la dea bendata bacia anche la provincia di Latina.

Nel concorso del 10eLotto sono state registrate vincite complessive per quasi 30mila euro: come riporta Agipronews, si festeggia a Genzano con un 9 da 20mila euro e a Sonnino con un 6 da 9mila euro. Nell’ultima estrazione del Lotto di ieri, martedì 21 marzo, poi il Lazio è stato premiato con vincite per oltre 46mila euro: come riporta sempre Agipronews, una doppietta c’è stata nella Capitale, con una vincita da 22.500 euro e una da 9.750 euro, mentre a Civitavecchia, in provincia di Roma, un fortunato giocatore ha vinto 14mila euro.