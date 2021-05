Bandiera Blu a Minturno per la prima volta, tra le new entry della provincia e del Lazio

Per il secondo anno il Comune aveva presentato la candidatura per il riconoscimento assegnato dalla Fee. Il sindaco Stefanelli: “Ci siamo anche noi, finalmente"

C’è anche Minturno tra le new entry dei comuni della provincia di Latina e del Lazio premiati con la Bandiera Blu 2021. L’annuncio durante la videoconferenza della Fee che si è tenuta nella mattinata di oggi, lunedì 10 maggio. Un importante traguardo per la città che per la prima volta nella sua storia conquista l’ambito vessillo.

Grande soddisfazione per il sindaco Gerardo Stefanelli e per l’Amministrazione comunale di Minturno che per la seconda volta, dopo quella per il 2020, aveva presentato quest’anno la sua candidatura per ottenere la Bandiera Blu finalmente assegnata dalla Foundation for Environmental Education (Fee). “Il cielo è blu sopra Minturno – ha commentato il primo cittadino Stefanelli attraverso un post sulla sua pagina Facebook - La Fee Italia ci ha assegnato la Bandiera Blu 2021. Prima volta nella storia della nostra Città. Ci siamo anche noi, finalmente! Lo abbiamo detto, lo abbiamo fatto”.

Ricordiamo che sono 32 criteri di qualità necessari per ottenere il prestigioso riconoscimento relativi tra gli altri a parametri della qualità delle acque di balneazione, la gestione ambientale, i servizi offerti, la pulizia delle spiagge, la qualità delle strutture ricettive e la sicurezza. In totale sono 9 i comuni della provincia pontina premiati quest’anno con la Bandiera Blu; oltre a Minturno l’altra novtà è rappresentata dalla città di Fondi.

Bandiere Blu 2021: i comuni della provincia di Latina premiati