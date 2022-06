A largo Peppino Impastato un murale pavimentale per il giornalista ucciso dalla mafia

Un murale pavimentale dedicato a Peppino Impastato e il restyling di una delle panchine nel largo intitolato al giornalista di Democrazia Proletaria assassinato dalla mafia a Cinisi il 9 maggio 1978: queste le due iniziative che si inseriscono in un progetto volto proprio alla promozione e alla sensibilizzazione sul tema dei diritti e sulla libertà di espressione.

In campo Articolo 21 e Mad Museo d'Arte Diffusa che hanno trovato il sostegno dell’Amministrazione che ha autorizzato entrambi gli interventi. Non solo, ma è intenzione del Comune, spiega Fabio D’Achille tra i promotori dell’iniziativa, insieme ad Articolo 21 e Fnsi - Federazione Nazionale Stampa Italiana - e tramite l'intervento artistico di Mad, inserire questa iniziativa in un più ampio progetto di coinvolgimento degli studenti delle scuole.

Infatti, lo stesso D’Achille, Maria Paola Briganti e l'architetto Micol Ayuso per il Comune con Articolo21 e in stretto contatto con la Fnsi, hanno lavorato per mesi proprio al progetto "Tracce di libertà di espressione”. "Vorremmo creare -, riferisce Graziella Di Mambro responsabile Legalità di Articolo21 -, insieme all'Amministrazione, a Mad e, ci auguriamo, con altre collaborazioni, un percorso che da largo Impastato arrivi a piazza Ilaria Alpi-Hrovatin, con tappe e altrettante panchine dedicate alla memoria di giornalisti uccisi e scomparsi per i quali non è stata ancora raggiunta la verità né la giustizia. Pensiamo a Giancarlo Siani, Andrea Rocchelli, Mario Paciolla. È un progetto che si inserisce nel solco delle battaglie di Articolo 21 per la ‘libertà di espressione’, nonché nella ormai consolidata idea di ‘Città dei Diritti’ implementata a Latina da questa Amministrazione".

Per quanto riguarda l'intervento in largo Peppino Impastato, l'associazione Articolo 21 si assume l'onere del costo del restyling di una delle panchine già esistenti ed in collaborazione con Mad ha promosso il murale pavimentale 4x4mt sull’immagine del giornalista che è stato realizzato dal fumettista pontino Fabrizio Gargano con Alessandra Chicarella, che ha già lavorato sulle cabine elettriche di piazza Ilaria Alpi-Hrovatin.

Nella giornata di oggi alcune delegazioni di studenti dell'Istituto Comprensivo Giuseppe Giuliano, dell’Istituto Comprensivo Giovanni Cena e del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti hanno fatto visita agli artisti al lavoro dalle prime luci dell'alba.