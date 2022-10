Nostro Rosa 2022: a Priverno si apre la campagna della Lilt per la lotta al tumore al seno

Sarà Priverno quest’anno ad ospitare l’inaugurazione della campagna mondiale Nastro Rosa 2022 nel mese di ottobre, quello simbolo della lotta contro il tumore alla mammella.

La campagna della Lilt vede il coinvolgimento di tutti i comuni della provincia, e come ogni anno la cerimonia d'apertura ha come protagonista uno dei centri del territorio pontino. Si tratta di un evento importante, anche per le più giovani, che a livello internazionale mira ad informare e a sensibilizzare le donne sull'importanza della prevenzione come unica arma per vincere insieme uno dei tumori femminili più diffusi, sulle opportunità e gli strumenti a loro disposizione.

Quest'anno la cerimonia d'apertura e il tradizionale “passaggio della catena rosa” tra il sindaco del Comune dello scorso anno e quello del Comune di questa edizione si terrà a Priverno, sabato 8 ottobre alle 10 presso l'Auditorium Infermeria dei Conversi all'interno del Borgo di Fossanova.

All'evento, organizzato dalla Lilt di Latina e dalla Breast Unit della Asl in collaborazione con il Polo Pontino dell'Università La Sapienza di Roma, la Regione Lazio e il Comune di Priverno, saranno presenti il prefetto Maurizio Falco, la direttrice generale della Asl pontina Silvia Cavalli, la presidente della Lilt di Latina Nicoletta D'Erme, il direttore della Breast Unit della ASL di Latina, Prof. Fabio Ricci e la prof.ssa Antonella Calogero dell'Università Sapienza di Roma - Polo Pontino.

Tra i numerosi relatori che si susseguiranno nel corso della mattinata per sottolineare l'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce nella lotta del tumore al seno interverranno anche l'assessora alle Pari Opportunità Enrica Onorati e l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Dott. Alessio D’Amato A presenziare la cerimonia d'apertura la sindaca di Priverno Anna Maria Bilancia e numerose autorità locali, mentre anche quest'anno a condurre la cerimonia sarà la scrittrice Stefania De Caro.

"È con vero piacere - spiega la sindaca Bilancia - che accogliamo nel nostro Comune quest'importante manifestazione organizzata come ogni anno dalla Lilt provinciale e dalla Breast Unit della ASL di Latina, in perfetta sintonia con quanto avviene in oltre 70 Nazioni al Mondo per ricordare a tutti che dal cancro si può uscire e che è importantissimo fare prevenzione”. “Il tumore al seno è una vera ‘emergenza sociale’ e va fronteggiato con costanza e forza, tutti insieme, senza mai abbassare la guardia” concludono dalla Asl di Latina.