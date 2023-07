Nono nido di tartaruga Caretta caretta sul litorale laziale: la bella sorpresa sulla spiaggia

Nono nido di tartaruga marina Caretta caretta sul litorale laziale. La scoperta è stata fatta nella mattinata di ieri, mercoledì 19 luglio, sulla spiaggia di Torvajanica, a Pomezia. Una bella sorpresa che si è ripetuta in questa stagione altre otto volte lungo tutta la costa regionale, di cui cinque solo sul lungomare pontino - l’ultimo risale alla scorsa settimana a Sabaudia -.

A darne notizia come sempre Parchi Lazio, il portale delle Aree Protette del Lazio che aggiorna continuamente sulla situazione attraverso i propri canali social. “Molto lontano dalla riva, in sicurezza, stanotte è arrivata a depositare le sue uova, sulla spiaggia di Torvaianica, una meravigliosa tartaruga Caretta caretta. Il nono nido per il 2023 sulle coste della Regione Lazio. Grazie i volontari alla Rete di Monitoraggio TartaLazio che, in queste ore, nonostante il gran caldo di questi giorni, stanno mettendo in sicurezza il nido”.

Bisognerà ora attendere qualche settimana per la schiusa.