È l’estate delle tartarughe, quinto nido sulle spiagge pontine: deposte 131 uova a Sabaudia

E’ l’estate delle tartarughe questa sul litorale pontino. Nella prima mattinata di ieri, giovedì 13 luglio, un nuovo nido è stato scoperto questa volta sulla spiaggia di Sabaudia. Si tratta in realtà del secondo evento di questa stagione sul litorale della città delle dune che si aggiunge a quello di inizio mese.

E’ stata definita l’estate dei record se si pensa che dal 16 giugno scorso sul lungomare laziale sono stati 8 i nidi di tartaruga marina Caretta caretta, cinque dei quali proprio nella provincia di Latina, gli due ultimi solo pochi fa mentre il primo a San Felice Circeo ha inaugurato la stagione.

A fornire aggiornamenti in tempo reale è come sempre Parchi Lazio, il portale delle Aree Protette del Lazio attraverso i propri canali social. “Il 2023 si sta rivelano l’anno delle tartarughe per la Regione Lazio - scrive in un post - !! La scorsa notte i volontari della rete TartaLazio durante le attività per il monitoraggio mattutino delle nostre coste, hanno segnalato l’ottavo nido sulla spiaggia nel Comune di Sabaudia. 131 uova che seguiremo fino alla schiusa prevista per fine agosto”.

A fare la scoperta ieri mattina è stato uno dei volontari di TartaLazio. “Ieri mattina - racconta - durante un mio pattugliamento ho trovato tracce di una tartaruga marina e, dopo aver individuato il nido, ho avvisato le autorità competenti per mettere in sicurezza le uova. Come volontari ci dividiamo i tratti del litorale dal monte Circeo alla Bufarala cercando ogni mattina all’alba questo fenomeno che spesso avviene in posizioni poco consone per la salvaguardia dei futuri piccoli”.