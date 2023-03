L'ospedale Goretti fra le 100 migliori strutture italiane secondo la rivista americana Newsweek

L’ospedale Santa Maria Goretti di Latina è considerato dalla rivista americana Newswwk fra i migliori 100 ospedali italiani. Nella classifica stilata dal famoso magazine statunitense, che analizza le eccellenze nel panorama sanitario nazionale e mondiale, compare infatti anche l'ospedale di Latina (qui consultabile l'elenco degli ospedali italiani selezionati) il Goretti figura al 90° posto su 127 totali, a cui si aggiungono i migliori nosocomi specializzati del Paese.

Newsweek, per il quinto anno, analizza i migliori ospedali del mondo e poi stila una graduatoria specifica per ciascuno dei principali Paesi, prendendo in esame particolari requisiti e parametri attraverso cui valutare attività e risultati. La classifica mondiale ha riguardato oltre 2.300 presidi di 28 Paesi, stabilendo i primi 250 al livello globale. Nella graduatoria italiana il Goretti di Latina si trova appunto in 90esima posizione presentando un punteggio pari a 72,50%, mentre lo scorso anno occupava la posizione numero 82.

La graduatoria è guidata per il secondo anno consecutivo, dal Policlinico Gemelli di Roma e, al secondo posto, dal Niguarda di Milano. Oltre al Goretti compaiono nella classifica del 2023 diversi ospedali del Lazio, tutti romani: il Sant'Andrea, l'Umberto I, il Policlinico Tor Vergata, il San Camillo Forlanini, il Campus Bio Medico, il San Giovanni e il San Filippo Neri. Dopo l'ospedale pontino figurano invece il Pertini, il San Pietro Fatebenefraelli e infine il Bambino Gesù fra i nosocomi specializzati.

"E' motivo di orgoglio e soddisfazione - commenta in una nota il movimento Lbc - Deve motivarci a portare avanti gli investimenti sulla sanità pubblica, in termini di personale e strutture, ma anche sull’università e la formazione vista la presenza della facoltà di medicina e di Chimica e Tecnologia Farmaceutica sul nostro territorio. Alcuni dei punti di forza riconosciuti da chi ha stilato la classifica sono: la Tac Force in grado di fornire un esame completo del corpo in pochi secondi e che preziosa è stata, tra le altre cose, nell’ambito della gestione pandemica; la presenza di una sala ibrida; l’ecografo Acuson; la Tc-Pet di ultima generazione. Il commento: Sono strutture inserite nell’ambito della rimodulazione dell’alta diagnostica, sulla quale l’amministrazione Coletta ha condotto una preziosa e decisa battaglia, fatta attraverso un finanziamento della fondazione Sanità e Ricerca Ma gli strumenti da soli non bastano – aggiunge Lbc – serve anche la qualità ed il valore delle persone che li utilizzano. E, in questo senso, il personale sanitario che opera al Goretti si è rivelato qualificato e competente”.