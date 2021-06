Orari dei bus direttamente sullo smartphone: la novità a Ponza grazie a Moovit e Schiaffini

Orari dei bus direttamente sul proprio smartphone: la novità a Ponza è possibile grazie a Moovit e Schiaffini.

Moovit, app numero uno al mondo per la mobilità urbana già utilizzata da oltre 950 milioni di persone, e Schiaffini Travel SpA, società di trasporto pubblico che opera ininterrottamente nel Lazio dal 1949 su impulso del proprio fondatore Curzio Schiaffini e che dal 2017 è presente sull’isola di Ponza come società concessionaria del Trasporto Pubblico Locale, annunciano, infatti, una partnership strategica per fornire tramite smartphone orari dei mezzi, posizione delle fermate e tariffe di viaggio. Una partnership che permette agli utenti di individuare velocemente tramite l’app Moovit le soluzioni migliori per raggiungere la propria destinazione e per conoscere l’orario di arrivo del mezzo pubblico alla fermata e il costo del biglietto.

Come funziona? All’interno dell’app Moovit è stata mappata la linea operata da Schiaffini sull’isola e le oltre 30 fermate presenti nelle diverse località: dalla fermata del Porto (vicina allo sbarco dei traghetti/aliscafi ed al centro abitato) a quelle site nei pressi delle discese al mare (Cala Feola, Cala Gaetano, Cala dell’Acqua, Cala Inferno) e quelle in località Le Forna. Sono migliaia i passeggeri annui serviti da Schiaffini che da oggi possono accedere a un servizio innovativo e gratuito già attivo nelle principali aree metropolitane italiane. “Un servizio comodo per i residenti ma soprattutto per i numerosi turisti, spesso giovanissimi, che hanno difficoltà a muoversi tra le varie località dell’isola. L’app - viene spiegato attraverso una nota congiunta - è infatti disponibile in 46 lingue differenti e, grazie alla posizione Gps individuata dal dispositivo, imposta automaticamente l’area in cui si ci si trova. Inoltre, entro la fine del mese di luglio, saranno anche disponibili gli orari di arrivo in tempo reale dei mezzi alla fermata: questo permetterà agli utenti di conoscere con massima affidabilità e precisione i passaggi dei bus”.

L’app Moovit è progettata per essere utilizzata con una sola mano grazie all’aumento della dimensione dei caratteri e dei principali tasti di navigazione, inoltre può essere facilmente utilizzata da utenti con disabilità visive grazie alle funzioni di VoiceOver e TalkBack che le guidano fino alla conclusione del viaggio. E’ l’unica app per tutti gli spostamenti urbani ed extraurbani, grazie anche alle solide partnership con numerosi operatori del trasporto pubblico nella regione Lazio, da Atac a Cotral. Moovit indica in modo semplice e intuitivo il percorso più intelligente e conveniente con i mezzi pubblici. E se si entra in un’area specifica servita da servizi in condivisione - come ad esempio scooter sharing o bike sharing - o da taxi Free Now o Wetaxi l’integrazione è totale: oltre al trasporto pubblico, Moovit indica piccoli tragitti da compiere con servizi alternativi.

“Moovit non abbandona i turisti in vacanza - dichiara Samuel Sed Piazza, direttore europeo delle partnership di Moovit -. La visione globale e l’esperienza tecnica di Moovit si uniscono alla territorialità di Schiaffini. Un connubio importante per offrire a residenti e turisti strumenti nuovi e innovativi per spostarsi in maniera veloce ed efficiente sull’isola di Ponza”. “Da quando siamo ‘sbarcati’ sull’Isola di Ponza - dichiarano dalla Schiaffini - abbiamo sempre messo in campo tutte le nostre risorse e le nostre capacità per offrire a residenti e turisti un servizio di livello adeguato all’incredibile bellezza di questa località unica al mondo. Siamo certi che la scelta di Moovit sia in linea con l’eccellenza cui dobbiamo quotidianamente aspirare per contribuire a trasformare una vacanza in un sogno”.