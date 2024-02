Porta a porta, nuovi calendari. Non cambia il numero dei giorni di raccolta dei rifiuti

Dal 1° marzo sono disponibili i nuovi calendari per la raccolta dei rifiuti porta a porta nelle varie zone della città di Latina in cui è operativo il servizio. I calendari, che vanno da marzo di quest’anno a febbraio 2025, sono reperibili sia sul sito internet aziendale all’indirizzo https://www.abclatina.it/istruzioni-raccolta/ che sull’app Junker. Inoltre, assicurano da Abc, nei prossimi giorni la versione cartacea sarà consegnata a domicilio.

“Per tutte le tipologie di calendari - spiega l’azienda che nel capoluogo pontino si occupa della gestione dei servizi di igiene urbana -, le frequenze delle giornate di raccolta non hanno subito variazioni”. Nessun cambiamento, dunque, per i cittadini con l’amministrazione che non ha quindi ancora applicato quella razionalizzazione del sistema porta a porta annunciato nei mesi scorsi nel corso di una conferenza stampa durante la quale era stato spiegato che per per alcuni materiali come il vetro o la carta che non vanno incontro a deterioramento si prevedeva di diminuire il numero dei giorni di ritiro per liberare risorse sia economiche che di personale che potranno essere destinate ad altri servizi.

Ricordiamo infine che per i servizi su prenotazione è possibile compilare il form nell’apposita sezione del sito, oppure inviare una e-mail all’indirizzo prenotazioneservizi@abclatina.it o chiamando il numero verde 800751463.