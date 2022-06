Potenziamento delle competenze digitali degli studenti: l’evento finale al Bianchini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

L’anno scolastico è giunto al termine, ma all’ITS A. Bianchini di Terracina guidato dalla dottoressa Giuseppina Izzo le attività progettuali continuano senza sosta. Il 17 e il 18 giugno si svolge l’evento finale del progetto di potenziamento delle competenze digitali degli studenti “Professioni del futuro”.

Al progetto, che ha l’obiettivo di realizzare un curricolo per l'imprenditorialità digitale attraverso un percorso didattico in grado di sviluppare competenze digitali interdisciplinari di facile replicabilità e capaci di avviare i giovani verso le nuove carriere digitali anche in base al framework DigComp 2.1, hanno partecipato 800 studenti provenienti da diverse scuole di ogni ordine e grado, ognuna delle quali ha attuato uno o più percorsi di formazione per un totale di 200 ore. Oltre all’ITS Bianchini, il Giulio Cesare di Sabaudia; l’ I.T.I. “Pacinotti” di Fondi; l’I.C. NOCERA INFERIORE; il C.D. Collegno III; la scuola secondaria superiore Vaasan Lyseon Lukio di Vaasa, Finlandia.

Per la scuola primaria e secondaria di primo grado sono stati realizzati dei percorsi di competenze di base nell’ambito del digitale con riferimento alle STEM e ad un utilizzo consapevole della rete Internet. Per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado sono stati attivati percorsi di specializzazione in relazione agli indirizzi di studio dei vari istituti coinvolti nella rete.

L’ITS Bianchini, che ha avuto come referente del progetto la professoressa Simona Ciocia, responsabile dell’attività di disseminazione e della gestione del sito web, ha realizzato diversi percorsi di formazione e di trasmissione di competenze: “Crescere che impresa” con il Prof. Danilo Mastracco; “Il progetto in E- Twinning”, che ha dato una dimensione europea all’iniziativa, con la Prof.ssa Simona Ciocia e il Prof. Roberto Simonelli; la “Certificazione EIPASS web, 7 moduli” e “Social media manager”, con la Prof.ssa Francesca Marconi.



L’aspetto innovativo del progetto sta nell’aver dato luogo allo sviluppo di competenze che si sono concretizzate in attività immediatamente applicabili e spendibili nel mondo del lavoro, anche grazie all’aiuto di esperti del settore digitale in merito alle nuove carriere. In tal senso è stato fondamentale l’apporto di EU- TRACK una Associazione di Ricerca e Sviluppo composta da uno staff di esperti in diversi ambiti di competenze accademico-scientifiche e aziendali e del Dott. Vittorio Rossetti del FabLab di Terracina.

Tutte le scuole espongono i loro progetti nella due giorni del 17 e 18 giugno secondo il seguente programma:



AULA MAGNA BIANCHINI 18 GIUGNO 2022



10.30 - 10.45

APERTURA LAVORI: DOTT.SSA GIUSEPPINA IZZO



PRESENTAZIONE DEL PROGETTO: PNSD PROFESSIONI DEL FUTURO



10.45 - 11.30

V I.C. NOCERA INFERIORE - PROF. MASSIMO CAMPAGNA, PROF.SSA ADRIANA TAMMARO - D.S. IDA DI LIETO



I.C. COLLEGNO III (TO) - PROF.SSA CARMELA INDELICATO, PROF.SSA AURORA RUGGERO, PROF.SSA FRANCESCA CERETTO - D.S. ELISA GIOVANNETTI



I.O. GIULIO CESARE SABAUDIA - PROF. FELICETTO MASSA, PROF. SANDRO SCIROCCO - D.S. MIRIANA ZANNELLA



I.T.I. PACINOTTI - FONDI PROF. PIETRO TEDESCO - D.S. GINA ANTONETTI



I.T.S. BIANCHINI - TERRACINA PROF.SSA SIMONA CIOCIA - DS GIUSEPPINA IZZO



11.30 - 12.30

EU-TRACK ASSOCIATION - DOTT.SSA DOTT.SSA MICHELA TRAMONTI



FAB-LAB TERRACINA - DOTT. VITTORIO ROSSETTI



LIGHTSCIENCE SRL - DOTT. M. F. M. VISMARA



VAASAN LYSEON LUKIO - JAAKKO PERTTU, MIKA JOKIAHO



Modera l’evento il PROF. DANILO MASTRACCO



WORKSHOP

HOTEL TORRE DEL SOLE - SALA MEETING – LA RISACCA - 17 E 18 GIUGNO



VAASAN LYSEON LUKIO - JAAKKO PERTTU E MIKA JOKIAHO

- SISTEMA EDUCATIVO DELLA FINLANDIA

- NUOVE TECNOLOGIE E DIGITALIZZAZIONI NELLE SCUOLE FINLANDESI

- LA SCUOLA E LE NUOVE PROFESSIONI DIGITALI



I.O GIULIO CESARE SABAUDIA - PROF. FELICETTO MASSA, PROF.SSA IDA NICOLETTI, PROF.SSA CHIARA FEUDI

- LE STEM CHE PRENDONO FORMA:

- THINKERCAD E STAMPA 3D

- MAKER@SCUOLA, LA STAMPANTE 3D NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA



EU-TRACK TERRACINA - DOTT.SSA MICHELA TRAMONTI

- LAB STEAM CON ARDUINO

- TINKERING PER UN FUTURO SOSTENIBILE



I.O. GIULIO CESARE SABAUDIA - PROF. SANDRO SCIROCCO, PROF.SSA R.S. SABATINO

- APP E ROBOTICA



FAB-LAB TERRACINA - DOTT. VITTORIO ROSSETTI

- SMART MOBILITY

- ELECTRIC SKATEBOARD



LIGHT SCIENZE SRL - DOTT. MARCO FLAVIO MICHELE VISMARA

- MYLAB



I.T.I. PACINOTTI FONDI - PROF. TEDESCO

- LA ROBOTICA CON IL NAO



I.C. COLLEGNO III - PROF.SSA AURORA RUGGERO, PROF.SSA FRANCESCA CERETTO

- SFIDA ALL’ULTIMO MATTONCINO … E NON SOLO!



ITS BIANCHINI - PROF. DANILO MASTRACCO

- IMPRESA IN AZIONE - IMAGINE NATURAL WINE



ITS BIANCHINI - ISTRUTTORE ABILITATO FI APR DI DRONI ENRICO DI GIORGIO

- PILOTA PER UN GIORNO. VOLIAMO CON I DRONI



ITS BIANCHINI - PROF.SSA FRANCESCA MARCONI, PROF.SSA SIMONA CIOCIA

- FARE IMPRESA CON I SOCIAL MEDIA



I.C. NOCERA INFERIORE - MASSIMO CAMPAGNA, MONICA CARRERA

- PICCOLI PROGRAMMATORI …CRESCONO. CODING E ROBOTICA EDUCATIVA



I.C. NOCERA INFERIORE - TAMMARO ADRIANA, MADDALENA NOBILE

- SICUREZZA NELLA RETE