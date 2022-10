Lotta ai tumori al seno, 'Ottobre rosa' quest'anno fa tappa a Priverno

Si è tenuta oggi, sabato 8 ottobre, presso l’Infermeria del Borgo di Fossanova a Priverno, la cerimonia d'apertura della campagna di sensibilizzazione del tumore al seno, promossa a livello nazionale, nel mese di ottobre, dalla Lilt.

Numerosi gli interventi che si sono susseguiti nell'arco della mattinata e che hanno sottolineato l'importanza della prevenzione come unica arma per sconfiggere il tumore al seno, a partire da quello della sindaca di Priverno, Anna Maria Bilancia, che ha sottolineato come “la prevenzione dovrebbe diventare un atteggiamento, soprattutto tra i più giovani”. Non a caso la prima cittadina di Priverno ha scelto come testimonial di questa giornata le ragazze della squadra femminile di pallavolo Aenova Priverno Volley. Il primo cittadino ha colto l'occasione per dedicare il Premio Camilla Città di Priverno al Direttore della Breast Unit della Asl di Latina Fabio Ricci per l'impegno profuso nella lotta ai tumori. Tra gli ospiti, l'assessore regionale alle Pari Opportunità Enrica Onorati. “Dopo i rallentamenti che le visite di controllo e gli screening hanno avuto con il Covid – ha sottolineato la Presidente Lilt Nicoletta D'Erme – dobbiamo essere in grado di recuperare terreno lavorando soprattutto sulle nuove generazioni. I nostri progetti nell'immediato futuro prevedono infatti una serie di corsi nelle scuole, incentrati sui corretti stili di vita, come quello sulla corretta alimentazione che partirà a novembre in una scuola di Cisterna di Latina, nonché il finanziamento del progetto Ascoltami che offre assistenza psicologica ai bambini delle donne colpite da tumore”.

In questo la Breast Unit della Asl di Latina svolge un ruolo fondamentale, poiché prende in cura le pazienti facendosi carico anche di tutto il loro bagaglio culturale ed emotivo. “L'obiettivo non è curare il tumore ma curare la donna affetta da tumore”, ha detto Fabio Ricci, “migliorando anche la sua qualità di vita. Ad oggi le donne che si rivolgono alla Breast Unit hanno il 20% in più di sopravvivenza”. A concludere gli interventi le parole del direttore generale della Asl Silvia Cavalli e dell'assessore alla Sanità della Regione Alessio D'Amato che ha invitato tutte le donne per le quali è previsto uno screening di prevenzione gratuito ad aderire in questo mese alle visite previste dalla campagna regionale.

Al termine della conferenza, si è tenuto il rituale e simbolico passaggio della Catena Rosa tra il Sindaco di Cori Mauro Primio De Lillis che lo scorso anno aveva ospitato la manifestazione, e la Sindaca del Comune ospitante di quest'anno, Anna Maria Bilancia.