Raccolta differenziata, 24 i comuni virtuosi nella provincia di Latina. Quali sono i premiati

Circa i due terzi dei comuni della provincia di Latina sono virtuosi in tema di rifiuti e raccolta differenziata. E ieri nel corso della quarto e ultimo appuntamento per l’ottavo Ecoforum del Lazio Legambiente ha premiato i 24 comuni ricicloni, quelli cioè con una raccolta differenziata superiore al 65%.

Il territorio pontino complessivamente ha raggiunto il 60,9% di differenziata e qui, secondo Legambiente, emerge più di altrove l'importanza della frazione organica che rappresenta il 51% rispetto a tutte quelle raccolte.

L’incontro di ieri nella sala Loffredo della Provincia di Latina è stato promosso da Legambiente Lazio con il contributo di Conai. "Con questo ultimo appuntamento provinciale, chiudiamo questo lungo tour tra i territori del Lazio per premiare le realtà virtuose oggi nella provincia di Latina - ha dichiarato Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio -. Questa provincia sta proseguendo in un percorso virtuoso di crescita nella raccolta differenziata, e la grande percentuale di organico raccolto, oltre la metà delle frazioni, dimostra ancora una volta la necessità di impianti per la trasformazione dei rifiuti in materia prima seconda, a partire proprio dai biodigestori per generare compost e biometano dall'umido. Abbiamo incontrato durante questa lunga cavalcata nel Lazio, amministrazioni, cittadinanze e operatori del servizio che mettono in pratica le buone pratiche della raccolta, raggiungendo ottimi risultati e in particolar modo, sono oltre duecento i sindaci che hanno partecipato alle tappe del nostro Ecoforum, venuti a raccogliere il premio ma anche a raccontare strategie, difficoltà e necessità di ciascuno: al termine di questo tour nella Regione non possiamo che ringraziarli per quanto stanno facendo e ci mettiamo a disposizione di ciascuno di loro, ma anche di quelli che ancora devono raggiungere questi obiettivi, perchè nel Lazio si percorra saldamente la strada dell'economia circolare".

Nei quattro appuntamenti Legambiente Lazio ha incontrato, premiato e ascoltato infatti 209 sindaci: 33 dalla provincia di Frosinone, 24 da Latina, 38 da Rieti, 73 da Roma e 46 Viterbo, tutti dei comuni ricicloni e 27 di loro sono anche comuni rifiuti free, vale a dire che hanno raggiunto l'eccellenza, con un conferimento a discarica e termovalorizzazione inferiore a 75 kg per abitante all'anno di indifferenziato. “Cittadini e amministrazioni stanno continuando a compiere grandi passi in avanti nella costruzione di un circolo virtuoso del riciclo degli imballaggi – dichiara Fabio Costarella, Responsabile Progetti territoriali speciali Conai - con una raccolta differenziata sempre più di qualità. È un impegno del sistema paese che deve migliorare ancora di più e deve continuare, sia in vista degli obiettivi nazionali di riciclo sia per tutelare il patrimonio ambientale delle nostre bellissime località, un impegno per ciascuno a fare sempre meglio, trasformando i rifiuti in risorsa e generando un potente volano per il miglioramento della qualità della vita in ogni Regione”.

I comuni riciclino in provincia di Latina

Di seguito l’elenco dei comuni ricicloni premiati in provincia di Latina:

Aprilia - 69,8%

Campodimele - 67,7%

Castelforte - 70,2%

Cori - 75,8%

Fondi - 82,9%

Formia - 67,4%

Itri - 76,3%

Lenola - 67,8%

Maenza - 74,0%

Minturno - 68,9%

Monte San Biagio - 65,8%

Norma - 82,2%

Priverno - 68,2%

Prossedi - 78,7%

Rocca Massima - 67,9%

Roccagorga - 66,4%

Sabaudia - 73,5%

San Felice Circeo - 77,6%

Santi Cosma e Damiano - 75,0%

Sermoneta - 72,0%

Sonnino - 66,6%

Sperlonga - 72,5%

Spigno Saturnia - 82,0%

Terracina - 72,5%