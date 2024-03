Via libera alle escursioni verso il picco di Circe: dopo i lavori riaperto un tratto del sentiero 750

Via libera alle escursioni verso il picco di Circe nel sentiero che parte dal piazzale delle Crocette: terminati i lavori è stato infatti riaperto il sentiero n°750 che era stato chiuso nei mesi scorsi per alcuni interventi, ma solo nella parte che appunto dal piazzale delle Crocette arriva alla vetta del promontorio.

Una apposita ordinanza, la numero 22 del 20 marzo, è stata emessa dal responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di San Felice Circeo e con questa si disciplina la fruizione del sentiero, interessato da lavori di riqualificazione e messa in sicurezza.

Proprio questo, infatti, come si legge anche nel provvedimento è “uno dei luoghi maggiormente frequentati dai visitatori/escursionisti del Parco anche in maniera non consona al contesto”. A titolo “precauzionale per la tutela della salute pubblica” nell’ottobre 2023 “si era reso necessario interdire l’accesso al sentiero n. 750 denominato ‘sentiero del picco di Circe’, sia ai fini di consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, sia per evitare situazioni di pericolo per gli eventuali utilizzatori/frequentatori del sentiero stesso” e nel successivo mese di novembre erano iniziati gli interventi di messa in sicurezza. Con una seconda ordinanza poi la chiusura, inizialmente prevista fino al 31 gennaio, era stata procrastinata al 31 marzo.

E ora con nuovo provvedimento tornerà fruibile il tratto del percorso che dal piazzale delle Crocette consente di raggiungere la vetta del promontorio. Non sarà invece possibile percorrere il tratto da e per Torre Paola, essendo questo interessato, appunto, dai lavori. “In quest’area - spiegano dal Comune di San Felice Circeo -, peraltro, di recente si è verificato un fenomeno di dissesto idrogeologico: in località Carbonaia un grosso masso, a seguito delle piogge, si è distaccato dalla parete rocciosa finendo proprio lungo il sentiero. Nella medesima area, ad oggi, restano delle rocce che appaiono instabili. Pertanto, per ragioni di tutela della pubblica incolumità, è stata prorogata l’interdizione del sentiero n°750, nel tratto Torre Paola – Picco, sino all’esecuzione degli interventi necessari per eliminare tali criticità”.