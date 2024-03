Il triste fenomeno dell’abbandono in strada dei rifiuti, anche ingombranti

Resta una triste abitudine ancora per qualcuno quella di gettare rifiuti, anche ingombranti, in strada. L’ultimo episodio ci è stato segnalato da un nostro lettore e arriva da viale Kennedy, a Latina, una zona servita ormai da tempo dal porta a porta e dove continuano ad essere gettati sacchi della spazzatura, cartone e quant'altro. Perché come si vede nella foto, qualcuno che aveva bisogno di smaltire un materasso ha pensato bene di lasciarlo su un marciapiede.

Ma si tratta di uno dei tanti casi in cui ci si può imbattere camminando per le strade della città di Latina. E dire che da anni ormai Abc mette a disposizione dei cittadini il servizio delle isole ecologiche itineranti, pensato proprio per il constato all’abbandono indiscriminato di rifiuti ingombranti e che si aggiunge a quello offerto dai tre centri di raccolta fissi che si trovano in via Bassianese, in via Massaro e in località Chiesuola. Nelle isole ecologiche itineranti, che prevedono un appuntamento al mese (qui il calendario fino a luglio 2024), si possono conferire in maniera gratuita rifiuti urbani ingombranti, Raee e/o pericolosi come a esempio elettrodomestici, pc e stampanti, telefoni, materassi, legno, mobili, sanitari e rubinetteria, caldaie, rottami ferrosi, metalli, abiti usati (qui tutte le informazioni utili).

Ma in generale quello dell'abbandono dei rifiuti in straad resta un triste fenomeno anche nel capoluogo pontino, a quanto pare difficile da sconfiggere. Secondo i dati diffusi dalla stessa Abc, nello scorso anno sono stati oltre duemila i controlli effettuati dall’azienda che ha potenziato le attività per contrastare proprio l'abbandono indiscriminato di rifiuti e la mancata differenziazione dei materiali. Sono state 177 le contravvenzioni elevate nel 2023 e fondamentale si è rivelato il supporto delle fototrappole.