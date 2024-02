Via 250 chili di rifiuti dalla spiaggia: trovati anche pneumatici e scatole di polistirolo

Prosegue l’azione di Plastic Free nella provincia di Latina. Dopo Sabaudia, i volontari in maglia blu hanno ripulito ieri anche il litorale di Latina. L’iniziativa, la prima del 2024 nel capoluogo pontino organizzata dalle referenti locali dell’organizzazione Virginia e Elena Fiorini, c'è stata sulla spiaggia alla foce de Duca per ripulire, come sempre, l’arenile dai rifiuti che in queste settimane si sono accumulati, anche a causa delle mareggiate.

In totale sono stati raccolti 250 chili di rifiuti. Un dato importante che racconta le condizioni in cui vivono le nostre spiagge anche se, fortunatamente, in questa occasione sono stati invenuti meno rifiuti rispetto alle precedenti uscite organizzate da Plastic Free sull’arenile pontino negli ultimi anni.

E’ stato un “bellissimo evento in spiaggia - ha commentato Virginia Fiorini -. Si è aperta una bella giornata di sole, abbiamo raccolto 250kg di rifiuti e passato una mattinata all'aria aperta. Tante persone si sono fermate a chiedere informazioni e abbiamo avuto tanti bei confronti che ci porteranno a fare sempre più e sempre meglio per la nostra città. E’ stato il primo evento nel 2024 a Latina con oltre 30 volontari che hanno ripulito la spiaggia da plastica e rifiuti indifferenziati; sono stati trovati anche molte scatole di polistirolo e anche un pneumatico.

Al punto di incontro - aggiunge la referente di Plastic Free - si sono presentate molte nuove persone ed è soddisfacente vedere che anche a Latina il gruppo si allarga. Sono arrivati anche alcuni volontari da Sabaudia che la scorsa domenica hanno avuto da fare al primo evento di quest’anno - sono stati raccolti oltre 800 chili di rifiuti in una mattinata -. Ringraziamo le associazioni presenti e il Comune di Latina che con il protocollo d’intesa siglato con la nostra associazione rende tutto burocraticamente più semplice, e come sempre grazie ad Abc”.

I prossimi appuntamenti

Intanto Plastic Free non si ferma e sta già lavorando alle iniziative delle prossime settimane a partire dal 28 febbraio con l’evento che sarà organizzato in piazza della Libertà in occasione della Giornata del Pensiero Agesci. Poi si replica il 24 marzo con un appuntamento nei quartieri Q4 e Q5, il 21 aprile in piazza Moro e il 5 maggio a Latina Scalo.