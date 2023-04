Nell’ufficio postale di San Felice Circeo disponibili i servizi del progetto “Polis”

Anche San Felice Circeo è stato scelto per l’avvio dei servizi previsti da “Polis - Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane e MIMIT. Ultimati i lavori di adeguamento tecnologico, infatti, presso l’ufficio postale di via Alcide De Gasperi da oggi i cittadini potranno fruire dei servizi di Volontaria Giurisdizione (il ricorso per l’istituzione dell’Amministratore di Sostegno e il Rendiconto dello Stato Patrimoniale dell’Amministrato), secondo quanto contenuto nella Convenzione firmata fra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero della Giustizia e Poste Italiane, quale soggetto attuatore.

Grazie a Polis sono garantiti ai cittadini nuovi punti di accesso ai servizi dell’amministrazione per favorire una “giustizia di prossimità” sempre più vicina al territorio e alle comunità riducendo così l’impatto sulle cancellerie e sugli uffici giudiziari.

“Con Polis – ha dichiarato il responsabile della filiale di Latina di Poste Italiane, Fabio Avella – l’azienda si pone l’obiettivo primario di semplificare la vita dei cittadini. Grazie alle soluzioni digitali disponibili negli uffici postali e soprattutto in considerazione della scelta di continuare a garantire la propria presenza in modo capillare, Poste Italiane intende essere punto di riferimento per i cittadini anche relativamente all’erogazione di servizi della Pubblica amministrazione. La sede di via De Gasperi è il primo ufficio postale “Polis” della provincia di Latina e del Lazio che inizia a offrire questa possibilità”

“Siamo lieti che San Felice Circeo – commenta il sindaco, Monia Di Cosimo – sia stato scelto per il progetto pilota di Poste Italiane, che ringraziamo per quest’importante iniziativa attuata sul territorio. Siamo convinti che l’innovazione debba andare in una direzione ben chiara: offrire maggiori servizi semplificando la vita dei cittadini. Caratteristiche che rappresentano l’anima del progetto realizzato da Poste Italiane a San Felice Circeo, grazie al quale i cittadini e i turisti potranno usufruire di nuovi servizi in maniera agevole e semplice”.

Il progetto Polis è un caso di scuola anche al di fuori dei confini nazionali. Si è svolto ieri, infatti, un incontro tra Poste Italiane e una delegazione delle Poste Slovacche la quale, accompagnata dal personale dell'ambasciata a Roma per il tramite del MIMIT, ha visitato l'ufficio postale di San Felice Circeo e gli spazi del coworking che saranno attivati nei prossimi mesi.

“I servizi della pubblica amministrazione saranno progressivamente attivati presso i 7000 Uffici Postali dei Comuni con meno di 15 mila abitanti - spiega Poste Italiane -. Con il progetto Polis, che rientra nel piano nazionale per gli investimenti complementari dell’Italia al Pnrr, Poste Italiane intende favorire la coesione economica, sociale e territoriale nei piccoli centri e nelle aree interne del Paese, superare il digital divide, sostenere il rilancio di comunità periferiche e portare i servizi della Pubblica Amministrazione. I nuovi servizi saranno erogati nell’ufficio postale sia attraverso gli sportelli e le sale dedicate e successivamente, per gli ulteriori servizi resi disponibili dal Ministero della Giustizia, anche in modalità digitale con totem innovativi che permetteranno al cittadino di effettuare le proprie richieste in modalità self. Poste Italiane conferma, ancora una volta, non solo la missione al servizio del sistema Paese ma anche il valore della capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa, in netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori. Dopo l’autorizzazione della Commissione Europea a fine ottobre 2022 i lavori di ristrutturazione sono stati avviati in 300 Uffici Postali in tutta Italia ed entro la fine del 2023 saranno complessivamente 1.500 i nuovi uffici Polis”.