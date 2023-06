Scogliera Rinascente al Circeo: affidati i lavori per la ricostruzione della scala d'accesso

Sarà ricostruita la scala d'accesso alla Rinascente,.la scogliera sul promontorio del Circeo. Il Comune di San Felice ha infatti approvato una determinazione per la messa in sicurezza e il ripristino della scala di accesso di una delle poche scogliere aperte al pubblico, pubblicato sul sito dell'ammiinistrazione l'atto che affida a una ditta l'esecuzione dei lavori.

La scala conduce alla scogliera dalla Grotte delle capre ma era stata distrutta nei mesi invernali diventando di fatto inaccessibile per gli amanti dei bagni dagli scogli. Nella zona Quarto Caldo le discese comunali sono quattro, ma quella più usata e accessibile era proprio "la Rinascente\". L’accesso alla scogliera davanti alla Grotta delle Capre è stato chiuso con una cancellata nel 2020 in seguito a un rinvenimento archeologico, la discesa Ballesio resta impraticabile da anni, mentre la quarta, quella del Faro, è un bel punto panoramico ma per la presenza di scogli molto aguzzi è poco agevole per fare il bagno. Nei mesi scorsi anche l'associazione Il Fortino aveva segnalato la situazione, puntando l'attenzione proprio sulla discesa della Rinascente. La sindaca Monia Di Cosimo, lo scorso aprile, aveva però annunciato i lavori imminenti per la ricostruzione della scala.

Una volta completati gli interventi di ripristino, sarà di nuovo possibile accedere alla Rinascente.