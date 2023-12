Accoglienza nelle strutture sanitarie: la Regione stipula un protocollo con la Croce Rossa

Solidarietà e umanizzazione delle cure attraverso il progetto "Pronto soccorso". La giunta regionale del Lazio ha approvato una delibera che sancisce un protocollo d'intesa firmato da Regione Lazio e Croce Rossa, con l'obiettivo di migliorare i processi di relazione tra il cittadino e i servizi resi dalle strutture ospedaliere delle aziende del servizio sanitario regionale e di trasformare l'esperienza dei cittadini nell’assistenza sociosanitaria.

Si tratta di azioni pilota per la realizzazione di un modello di accoglienza e accesso ai servizi sociosanitari a supporto dei cittadini, in particolare dei pazienti in condizione di fragilità psico-fisica. L'investimento è di oltre 8 milioni di euro, distribuiti dal 2023 al 2025. La Croce Rossa, grazie alla convenzione stipulata vedrà i suoi volontari operare nelle strutture sanitarie, potenziando i servizi di accoglienza, umanizzando il percorso del paziente e fornendo informazioni fondamentali ai familiari sull'accesso e sull'utilizzo corretto dei servizi sanitari. Particolare attenzione sarà dedicata ai pronto soccorso, dove i volontari faciliteranno l'accesso per i casi di violenza di genere (codici rosa), offrendo anche un'accoglienza speciale a bambini e adolescenti nei casi di violenza e maltrattamenti.

"In questo modo la Regione Lazio – ha spiegato il presidente Francesco Rocca – non solo investe nella salute, ma testimonia concretamente l’importanza di un approccio empatico e umano nella fornitura di servizi sanitari. Il progetto “Pronto soccorso” è un passo avanti verso una sanità più efficiente, calorosa e orientata al benessere di tutti i cittadini. Il protocollo è un atto dovuto, soprattutto nei confronti delle persone fragili e delle loro famiglie, perché so bene che i volontari della Croce Rossa Italiana, con il loro operato costante e quotidiano, garantiranno un servizio assistenziale di livello anche e soprattutto nei casi particolari e più delicati. Si tratta di un passo importante per l’assistenzialità dei pazienti negli ospedali regionali a dimostrazione che non intendiamo lasciare nessuno indietro".