Sciopero dei trasporti, stop di 24 ore venerdì 2 dicembre. A rischio le corse dei bus Cotral

Si fermano ancora i trasporti, a livello nazionale e anche nella provincia di Latina. Per venerdì 2 dicembre è stato infatti proclamato uno sciopero di 24 ore, con gli effetti che potrebbero quindi farsi sentire anche per pendolari pontini.

La mobilitazione rientra nell’ambito dello sciopero generale della durata appunto di 24 ore organizzato a livello nazionale e che coinvolge diversi settori e diverse categorie di lavoratori pubblici e privati, non soltanto autoferrotranvieri quindi, i lavoratori della sanità, i dipendenti della scuola e delle fabbriche.

Per quanto riguarda più specificatamente il settore dei trasporti, lo sciopero è stato promosso dale organizzazioni sindacali Cobas e Orsa con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Sono a rischio anche le corse dei bus Cotral, ma la società che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale di tipo extraurbano nel Lazio ha fatto comunque sapere che saranno garantite tutte le corse dei bus fino alle 8:30 del mattino e quelle alla ripresa del servizio alle 17 fino alle 20.

Le motivazioni dello sciopero

Di seguito le motivazioni poste a base della vertenza delle organizzazioni sindacali:

- per il rinnovo dei contratti e per il salario minimo per legge a 12 euro l’ora

- per la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, congelamento e calmiere dei prezzi dei beni primari e dei combustibili

- per il blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, nonché investimenti economici per tutti i servizi pubblici essenziali

- per l’introduzione di una nuova politica energetica che utilizzi fonti rinnovabili

- per fermare le stragi sul lavoro e la controriforma della scuola