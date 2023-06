Sciopero dei trasporti, stop di 24 ore venerdì 7 luglio: corse Cotral a rischio

Si preannuncia un venerdì nero anche per i pendolari della provincia di Latina quello del 7 luglio a causa di uno sciopero dei trasporti previsto per l’intera giornata.

La protesta è stata indetta dall’organizzazione sindacale Confail Faisa e sarà, infatti, della durata di 24 ore con lo stop al servizio annunciato dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio e che potrebbe avere delle ripercussioni anche sul trasporto pubblico nel territorio pontino.

Come fanno sapere da Cotral, infatti, sono a rischio anche le corse dei bus della società concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale di tipo extraurbano nel Lazio. Nel corso della giornata saranno comunque garantite tutte le corse dei bus fino alle 8:30 e quelle alla ripresa del servizio alle 17 e fino alle 20.

Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull’account Twitter@BusCotral.

Le motivazioni dello sciopero

Di seguito le motivazioni poste a base della vertenza dell’organizzazione sindacale:

- per rivendicare la mancanza di contenuti essenziali per la categoria, soprattutto in relazione all'aumento del costo della vita in atto;

- per la sicurezza sul lavoro, l'orario, l'organizzazione del lavoro, e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione.