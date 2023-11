Sciopero di 24 ore, si fermano i treni. Tutte le informazioni

Sciopero di 24 ore del personale del Gruppo FS Italiane. La mobilitazione, al livello nazionale, è stata convocata dalle sigle sindacali CAT, Cub Trasporti, SGB e USB Lavoro Privato ed è prevista dalle 21 di giovedì 30 novembre alla stessa ora del giorno successivo, venerdì 1 dicembre.

Non si escludono, dunque, disagi anche per i pendolari nella provincia pontina e per coloro che sceglieranno i treni per i loro spostamenti. Come fanno sapere infatti da Fsi, sono possibili le ripercussioni sulla circolazione delle Frecce come anche dei convogli intercity e regionali. “Gli effetti sulla circolazione, in termini di cancellazioni, limitazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero”.

La mobilitazione fa seguito allo sciopero di oggi, 30 novembre, dei lavoratori del Gruppo FS Italiane ed Italo proclamato dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa trasporti e Fast Confsal, e che termina alle 17.

Lo sciopero è stato proclamato a seguito del tragico incidente ferroviario che è avvenuto nella serata di martedì 28 novembre a Corigliano Rossano. Le sigle sindacali chiedono maggiore sicurezza su tutta la linea ferrovaria.