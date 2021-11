Sermoneta, nuovo bando per la gestione dell'ostello San Nicola

Nuovo bando di gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell’ostello San Nicola a Sermoneta per un periodo pari a 12 anni.

Sulla home page del sito del Comune sono pubblicati le procedure per avanzare la domanda e gli atti di gara, compreso il canone annuo, rivisto rispetto al precedente bando. La scadenza è fissata per il 29 novembre.

“L’ostello San Nicola è situato all'interno del centro storico di Sermoneta in una posizione panoramica e raggiungibile in auto. Dal suo giardino, contornato da antiche mura, è possibile osservare l'intera pianura pontina, il mare, le isole pontine e lo scenario del Circeo. L’ostello nasce dal recupero architettonico di un antico convento che nel XIII secolo apparteneva a un priorato benedettino e rappresentava una importante foresteria per pellegrini in viaggio non solo verso Roma ma anche verso Santiago di Compostela. Nel tempo ha subito alterne vicende ed innumerevoli trasformazioni divenendo un’abbazia francescana e poi un ospedale militare. L’ostello è composto da stanze doppie, quadruple e dormitori che possono ospitare fino a 8 persone con letti a castello”.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla gara in forma singola o associata, in possesso dei requisiti previsti dal bando. Allo scopo di garantire la massima partecipazione alla procedura, sono inoltre ammessi a partecipare gli enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, cooperative sociali e associazioni operanti senza scopo di lucro nel campo del turismo sociale e giovanile.

Tutti i dettagli sono all'interno del disciplinare di gara pubblicato sul sito web del Comune.