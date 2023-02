The Lab Music Factory promuove la tua musica: partecipa all’Open Day

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Se vuoi fare della musica la tua professione, non lasciarti scappare un’opportunità importante. Sabato 4 febbraio a partire dalle ore 10.00 all’Open Art Café di Terracina, The Lab Music Factory ti aspetta per il suo Open Day. Sei un cantautore? Un musicista? Un compositore di musica e testi? Sottoponi a uno staff competente e attento le tue creazioni, confrontati con esperti del settore, mettiti alla prova in un contesto professionale. Invia la tua musica e una breve bio a thelabmusicfactory2019@gmail.com, potresti essere selezionato per esibirti sul palco. E i 2 progetti migliori avranno la possibilità di essere pubblicati e promossi online, inseriti nelle migliori playlist editoriali, distribuiti con Ingrooves/Universal.



Sarà presente lo staff artistico e tecnico firmato The Lab Music Factory, pronto a offrire consulenza corale o personalizzata: Paolo Di Girolamo, presidente e responsabile musicisti e band; Franco Iannizzi, direttore artistico e responsabile divisione eventi; Annalisa Alla, vice presidente, Counselor Artistica e fondatrice; Matteo Mastracco, coach & artistic trainer oltre che artista; Emanule Damiani, coordinatore band e repertori musicali dei "Lab live”, Fabio Verardo, sound engineer, recording studio & arrangement; Francesco Fasolo, recording & arrangement; Riccarda Cicerani, foto & stories; Orlando Mariani, graphic designer; Monica Nassisi, dipartimento legale; Silvia Mazza, social media management; Rosaria carifano, press & communication.



In collegamento streaming, Massimo Cotto – conduttore Virgin Radio, autore e giornalista musicale, Marco Mori – responsabile divisione discografica The Lab, Giovanni Germanelli – addetto stampa specializzato in promozione musicale, e non mancheranno delle sorprese.



"The Lab è una vera e propria officina della musica, che si occupa dell’artista in tutte le delicate fasi della preparazione di un progetto artistico: dalla consulenza per testi e musica agli arrangiamenti, dalla produzione alla distribuzione, dalla promozione alla comunicazione – afferma Franco Iannizzi – Ci sono tanti giovani di talento che possono fare musica ma non conoscono tutti gli aspetti di questo mondo. Invece è assolutamente importante che ciò accada, per evitare che gli stessi giovani artisti possano incappare in delusioni e non solo. Esiste purtroppo chi conta proprio sull’ingenuità e sulla limpidezza dei ragazzi per avanzare promesse inutili a costi a volte assolutamente non proporzionati. Noi abbiamo deciso di scoprire le carte e dimostrare le nostre competenze, affinché musicisti e cantanti di talento possano fidarsi di noi e ci affidino le loro carriere. Ma vogliamo anche fare scouting vero, dando opportunità concrete a progetti validi. L’Open Day sarà un reciproco momento di conoscenza, tra The Lab e nuovi artisti".



Avrai tua disposizione un piccolo palco e tre postazioni per le tue call con i professionisti The Lab, e la possibilità di entrare anche tu nel cast di The Lab Music Factory. La giornata si concluderà con le testimonianze di alcuni degli artisti già presenti nel roster The Lab: Erika T, Fedele, Dyonise, Jordi, Matteo Mastracco, Daniel P, Ghangji, Vima, Mira, Margot, Eco e Goji.